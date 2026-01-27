Els trens fan perillar l'estabilitat de Salvador Illa

Fa tan sols dues setmanes, el president Salvador Illa veia com la legislatura agafava velocitat a rebuf de la concreció de dos grans acords: el pacte pel nou finançament amb ERC i la posada en marxa de l'empresa mixta que ha de governar el traspàs de Rodalies. "Ara som dos governs que compartim el més essencial: el compromís per millorar el servei i oferir la millor qualitat als usuaris de Catalunya", deia Illa el 12 de gener al Palau de la Generalitat, acompanyat per Óscar Puente. Tots dos es troben ara immersos en una crisi originada per un accident mortal a Gelida que ha despullat -encara més- totes les deficiències d'un sistema que transporta 400.000 persones al dia.
En el cas del president català, hospitalitzat per una osteomielitis que l'obliga a una recuperació pausada, el desgavell pel mal funcionament dels trens -el matí de dilluns en va ser el millor resum, amb aturades i arrencades del servei que van desorientar encara més els usuaris- ha truncat l'estabilitat que s'estava forjant a principis d'any. El traspàs de Rodalies va ser una exigència d'ERC per investir Pedro Sánchez el novembre del 2023, i la constitució de l'empresa mixta era una fita necessària per tal que els republicans continuessin fent costat tant a Illa com al president del govern espanyol. El nou finançament també anava en la línia de concretar acords passats per afermar-ne de futurs.
Tanmateix, malgrat que el sistema ja està definit, hi ha dues qüestions que encara s'havien de desencallar: la votació del model al Congrés dels Diputats, especialment complexa perquè no tota la majoria de la investidura hi està a favor; i la proposició de llei d'ERC que estipula com Catalunya ha de recaptar l'IRPF. Les negociacions estan encallades, i els republicans sempre han insistit que sense la gestió del principal impost no farien costat als pressupostos de la Generalitat. El focus, però, ha canviat en una setmana: ningú parla dels comptes d'Illa -no ha estat capaç d'aprovar-ne cap des que va aterrar a Palau, l'agost del 2024-, i tot se centra en la crisi oberta per Rodalies, obertament política.
En aquestes coordenades s'ha d'entendre que ERC reclami les dimissions de la consellera Sílvia Paneque -protegida pel president- i del ministre Puente. En un context d'estabilitats creuades -tant Illa com Sánchez depenen de la relació que s'estableixi amb Oriol Junqueras-, els republicans marquen distàncies amb les dues administracions. L'ingrés hospitalari del president de la Generalitat ja va causar un impacte en el calendari -de moment Albert Dalmau ha assumit les funcions del president mentre estigui de baixa mèdica-, i la durada del mal funcionament ferroviari pot estirar més la previsió dels comptes. També els Comuns estan molestos per com s'està gestionant la situació.
El ministre Ernest Urtasun, per exemple, va assenyalar ahir que no s'asseuran a negociar els pressupostos -a Madrid, en aquest cas- sense tenir garantides més inversions per Rodalies. Mentrestant, Junts continua reclamant la dimissió de Paneque i estructurant un discurs que presenta el PSC com una formació "sucursalista", amb Carles Puigdemont -que encara no s'ha pronunciat públicament sobre el finançament- com a ariet. El protagonisme al Parlament el tindrà el portaveu parlamentari, Salvador Vergés. En el ple d'aquesta setmana ja es començarà a notar que Rodalies és un problema per a l'estabilitat d'Illa, tot i els canvis que s'han forçat a Renfe i Adif pel desgavell dels últims set dies.