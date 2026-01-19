Salvador Illa té una osteomielitis púbica provocada per un bacteri

El president de la Generalitat, Salvador Illa, continua ingressat a l'Hospital Vall d'Hebron. Després de diverses proves aquests últims dies, els metges ja tenen un diagnòstic: Illa té una osteomielitis púbica provocada pel microbi estreptococ. És una infecció òssia que afecta els ossos que uneixen el pubis, i en el cas del president també té efectes musculars. "És una molt bona notícia", ha dit l'equip mèdic que l'ha tractat. Després de descartar les malalties més greus, els metges s'enfocaven cap a la causa infecciosa, i això s'ha confirmat amb les últimes proves. El president ha fet una evolució clínica "molt favorable" pel que fa al dolor i a la mobilitat de les extremitats inferiors.
El tractament és d'antibiòtic durant diverses setmanes. Primer, per via intravenosa. A partir de les dues setmanes, es pot passar a un tractament via pastilles. Ara, Illa haurà de fer repòs abans de recuperar una activitat "funcional". Ara bé, això no té cap impediment per a la seva activitat intel·lectual. De fet, en les darreres hores ha anat responent missatges i ha estat a sobre de les qüestions d'actualitat, com ara l'accident de tren a Andalusia. Està previst que dimarts surti de l'UCI i passi a planta, però haurà d'estar dues setmanes ingressat o bé fent tractament a domicili. Els metges sí que han remarcat que una cosa és el tractament d'antibiòtic i l'altra la recuperació funcional del pacient, que dependrà de l'evolució que tingui el president. En tot cas, tot apunta que seran més de dues setmanes, segons ha dit l'equip mèdic.
Segons han explicat els doctors del Vall d'Hebron, Illa va fer un pic de febre diumenge a la nit, habitual en els processos d'infecció. Se li va fer un cultiu de diferents mostres de sang i orina, que han donat positiu per estreptococ, un bacteri que forma part de la flora habitual de les persones, però en situacions concretes pot provocar problemes en llocs fràgils i derivar en una infecció, en aquest cas al pubis. Aquest dilluns al matí s'ha confirmat el diagnòstic gràcies a una prova d'imatge i dels cultius. S'ha detectat un focus d'infecció al pubis i un altre en un dels músculs de la mateixa zona. La malaltia d'Illa és molt poc freqüent (menys d'un 1% de les osteomielitis) i l'equip mèdic ha celebrat haver fet el diagnòstic "en un temps rècord". Els metges confien que la recuperació "sigui completa", però han evitat mullar-se sobre el termini.
Illa va ingressar a l'hospital dissabte a la tarda amb un fort dolor i pèrdua de força a les cames. Des d'aleshores, se li han fet diverses proves que han permès descartar malalties vasculars, tumors o problemes medul·lars, però diumenge al vespre els metges encara no tenien clar quin era l'origen de mal. La previsió és que estigui ingressat almenys dues setmanes. Els metges confien que a partir de dimarts se'l pugui traslladar a planta, però haurà de fer repòs abans de començar la "rehabilitació intensiva". El fet que el president estigui "en forma" -és un corredor habitual- ajuda a fer un bon pronòstic de recuperació.