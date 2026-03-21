Junts ha reclamat al president de la Generalitat, Salvador Illa, que "rectifiqui" i que en les mesures que el Govern aprovarà dimarts vinent per fer front a la guerra a l'Iran hi hagi "una baixada de la pressió fiscal" als catalans i, en concret, del tram autonòmic de l'IRPF.

"La Generalitat té mecanismes per fer unes polítiques fiscals que deixin d'ofegar, especialment amb tot el que fa referència a l'IRPF", ha dit el secretari general de Junts, Jordi Turull, en una atenció als mitjans des de Viladecavalls. Turull també s'ha pronunciat sobre els dos decrets del govern espanyol per combatre l'augment de preus, assegurant que un d'ells, el que conté mesures sobre habitatge, "opta per continuar ofegant les classes mitjanes i treballadores".