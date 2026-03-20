El Govern aprovarà un primer paquet d'ajudes a empreses i sectors afectats per la guerra

La consellera d'Economia i Hisenda, Alícia Romero, ha avançat que dimarts que ve el Consell Executiu aprovarà un "primer paquet" d'ajudes directes per a empreses i finançament bonificat per als sectors econòmics afectats per la guerra a l'Orient Mitjà. En roda de premsa després de la reunió amb els grups parlamentaris, Romero ha descartat deflactar l'IRPF com proposen Junts i PP, i ha obert la porta a tocar alguna taxa pròpia relacionada amb el sector pesquer o agrícola introduint alguna excepció o suspensió temporal. Romero ha avisat que no es poden incorporar propostes com ajudes per al lloguer tenint en compte que no hi ha pressupostos. "Sense pressupostos és impossible un abordatge molt ambiciós per a les famílies", ha conclòs.
A banda del "primer paquet" que el Govern aprovarà dimarts que ve, la consellera ha donat per fer que "probablement" hi haurà d'haver altres paquets. Davant de l'augment de preus dels carburants, l'executiu preveu, d'una banda, ajudes directes a empreses i, d'altra banda, finançament bonificat a través de l'Institut Català de Finances (ICF). No ha fet públic, però els recursos que el Govern hi preveu destinar. Ha assenyalat, però, que els sectors més afectats són l'agricultura, la pesca, el transport i el sector de la mobilitat. En aquest sentit, Romero ha garantit que s'inclourà "clarament" que qualsevol ajuda ha d'anar vinculada al fet que no es destrueixi cap lloc de treball.
"Poc marge" en política fiscal
En política fiscal, Romero ha afirmat que el Govern té "poc marge" però que està estudiant si toca algun impost propi establint "alguna excepció o rebaixa temporal". I ha fet referència al sector pesquer o agrícola. En un tercer àmbit, el Govern també vol "intensificar" l'assessorament a les empreses per obrir nous mercats tal com, segons ha assegurat, ja va fer l'executiu amb la crisi dels aranzels.
Pel que fa a la protecció de les famílies, la consellera Romero ha explicat que en el primer paquet "no hi haurà grans mesures". De moment, el Govern obrirà una línia d'ajuts "oberta i genèrica" que permeti més endavant obrir convocatòries d'ajuts. Tenint en compte el context actual de suplement de crèdit, Romero ha assegurat que el Govern no té capacitat d'introduir propostes com la de canviar barems per a les ajudes al lloguer d'habitatges, tal com Junts ha posat sobre la taula. L'executiu català també vol impulsar mesures per ajudar a "accelerar" la transició energètica i impulsar línies de finançament tant per a autoconsum com per a empreses. Així com "reforçar" l'Energètica pública.
D'altra banda, Romero ha explicat que, a proposta dels grups parlamentaris, s'ha decidit crear un grup de treball per fer seguiment de l'augment dels preus i ser vigilants per tal que la rebaixa fiscal aprovada pel govern espanyol es traslladi a la butxaca dels ciutadans. Es tracta, segons ha dit, d'una unitat de vigilància de preus i per prendre mesures "si s'escau".
Junts creu que el Govern no té un "pla de xoc"
Junts ha lamentat que el Govern no té un "pla de xoc" per pal·liar els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà, ja que totes les mesures proposades són "estructurals" i no "conjunturals" per afrontar el context de conflicte. Així ho ha descrit el portaveu del grup parlamentari de Junts, Salvador Vergés, que ha lamentat que no s'hagin contemplat algunes de les iniciatives de Junts, com ara la rebaixa de l'IRPF a rendes baixes i mitjanes. Per aquest motiu, la formació registrarà en forma de proposició de llei al Parlament les seves propostes.
ERC vol que Catalunya pugui decidir sobre els ajuts estatals i europeus
ERC exigeix al Govern que reclami poder decidir en el disseny i execució dels ajuts estatals i europeus que s'impulsin per fer front a l'impacte econòmic i social del conflicte a l'Orient Mitjà. Així ho ha dit la portaveu dels republicans al Parlament, Ester Capella, que ha reivindicat que cal que l'executiu "aixequi la mà" per poder decidir on van destinats els fons perquè "arribin on han d'arribar" i ha defensat la necessitat de "continuar blindant les estructures del país".
El PP no veu "concreció en les mesures del Govern
El portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández ha carregat criticat la manca de “concreció” de les mesures anunciades pel Govern. Els populars també han assenyalat que Romero ha “fracassat” amb la qüestió dels pressupostos, retirats aquesta setmana abans de la seva votació a la cambra. Fernández ha assegurat que el president de la Generalitat, Salvador Illa, està “perdent el temps” i ha defensat que, quan el Govern els doni informació “clara i exacte” sobre el decret que vol presentar dimarts vinent, decidiran quina és la seva posició.
Els Comuns demanen ajudes al lloguer
Els Comuns han demanat aquest divendres al Govern més mesures energètiques i ajudes al lloguer per fer front als efectes de la guerra a l'Orient Mitjà. El portaveu del grup parlamentari dels Comuns, David Cid, ha reclamat que la nova convocatòria dels ajuts al lloguer incorpori les 50.000 persones més que poden rebre'l, ja que s'ha aprovat el suplement de crèdit. Així mateix ha exigit recuperar el conveni caducat amb Endesa, de cara al bo elèctric. Cid ha carregat contra PP, Vox i Aliança Catalana per reclamar mesures, però "no condemnar" el conflicte.
La CUP reclama condicionar els ajuts a evitar acomiadaments
La CUP reclama condicionar els ajuts del Govern a empreses pel conflicte a l'Orient Mitjà a evitar acomiadaments. Així ho ha dit la diputada del partit Laure Vega, que ha defensat que siguin els beneficis empresarials els que cobreixin aquest cost i ha carregat contra possibles rebaixes fiscals perquè, ha advertit, "hipotequen els serveis públics". La diputada de la CUP també ha demanat que l'electoralisme del Congrés no afecti Catalunya i que es plantegin mesures pròpies.