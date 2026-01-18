Qui mana al Govern mentre el president estigui ingressat?

El president de la Generalitat, Salvador Illa, haurà d'estar ingressat almenys dues setmanes per saber quin problema té que li provoca un intens dolor a les cames i pèrdua de força en alguns músculs. Descartades aquelles patologies més greus, com ara ictus o tumors, el president afrontarà en els pròxims dies una "rehabilitació intensiva" mentre les metges li continuen fent proves per saber què ha provocat aquesta situació. Mentre Illa estigui ingressat, qui mana al Govern?
El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, n'ha donat alguns detalls. Ha dit que el president està "amb ganes de treballar", però durant les pròximes setmanes s'haurà de "dedicar al seu procés de recuperació" per "tornar a la feina com més aviat millor". En aquest sentit, ha explicat que l'agenda del president continuarà "delegada" en el conseller de la Presidència i en els diversos consellers, i que el Govern funcionarà "amb normalitat". L'encàrrec del despatx del president, és a dir, de les funcions del president, estarà en mans de Dalmau, com a titular de la conselleria de la Presidència.
La llei de la Presidència, de fet, concreta els supòsits de malaltia. En cas d'absència, malaltia o impediment del president, "n'exerceix la suplència el conseller primer o el viepresident, si han estat nomenats". Com que no és el cas, "n'exerceix la suplència el conseller que el president determini o, en cas de manca de designació, el conseller que ocupi el primer lloc en l'ordre de prelació protocol·lària". Per tant, l'agenda quedarà delegada en els diversos consellers del Govern, i la signatura quedarà en mans del conseller Dalmau.
Les reaccions polítiques a la notícia no han tardat a arribar. El president del Parlament, Josep Rull, ha enviat "suport" a Illa davant l'ingrés hospitalari i li ha desitjat una recuperació "ben aviat" per reprendre l'activitat institucional "amb normalitat". Junts, en un comunicat de premsa enviat aquest diumenge al vespre, ha desitjat una "ràpida i plena" recuperació i un missatge d'ànim: "Expressem la confiança total en els equips mèdics per aconseguir una evolució favorable".
"Desitgem una completa i ràpida recuperació", ha escrit Oriol Junqueras (ERC) a Twitter. Jéssica Albiach, dels Comuns, també ha enviat forces al president per "encarar la rehabilitació i recuperació" les pròximes setmanes. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha fet un missatge d'ànims i força a Illa: "Sé de la teva tenacitat i fortalesa. Estic segur que això és només una petita pausa i aviat tornaràs".