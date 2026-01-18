Fa gairebé 24 hores des que el president de la Generalitat, Salvador Illa, va entrar a l'hospital. El cap de l'executiu va sortir a córrer aquest dissabte al matí, com és habitual, i després es va trobar indisposat.
Des de l'equip de comunicació de Govern es limiten a assegurar que Illa està "en bon estat" i que "es troba bé". A més d'informar que el president continua al centre hospitalari on ha passat la nit per fer-se més proves que permetin determinar la causa de la indisposició.
Les primeres informacions oficials apuntaven a una possible afectació muscular, un "mal de cama". I, de moment, no hi ha més notícies al voltant de problema de salut que reté Illa a l'hospital un dia després. Per ara, tampoc se sap a quin hospital està.
Què va fer Illa dissabte?
El cap de setmana del president del Govern va començar a primera hora amb l'entrenament habitual i, tot i ja notar-se dolor a la cama, va decidir igualment mantenir la visita oficial que tenia programada. Illa va visitar Ascó, on aquest cap de setmana se celebra la festivitat de Sant Antoni, i no va ser fins després d'abandonar el poble de la Ribera d'Ebre quan va dirigir-se al centre mèdic.
Illa és un corredor habitual. I ja tenia preparat el dorsal de la mitja marató de Granollers que havia de córrer aquest diumenge al matí. Evidentment, ha hagut d'avortar la missió després de la indisposició de dissabte.
Sovint, el president surt sovint a córrer als matins, abans d'arribar al Palau de la Generalitat, i s'ha deixat veure en curses professionals a la capital catalana. De fet, Illa va participar en la Marató de Barcelona el 2025, quan ja era president, i va complir l'objectiu marcat: baixar la marca de les quatre hores.