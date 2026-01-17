17 de gener de 2026

Salvador Illa, a l'hospital per una possible afectació muscular

El president de la Generalitat pateix una indisposició després de practicar esport i se li estan fent proves per determinar la causa

Publicat el 17 de gener de 2026 a les 16:45
Actualitzat el 17 de gener de 2026 a les 17:06

El president de la Generalitat, Salvador Illa, a l'hospital. Segons han informat fonts oficials del Govern, el cap de l'executiu s'ha trobat indisposat aquest dissabte al matí, després de practicar esport

"Es troba en bon estat", asseguren. Per ara, no es coneixen les causes, però se li estan fent proves en un centre hospitalari per valorar una possible afectació muscular. L'equip de Presidència ha negat que se l'hagi traslladat via helicòpter al centre mèdic.

El dissabte del president ha estat mogut. Ha anat a entrenar a primera hora i, tot i notar dolor a la cama, Illa ha visitat Ascó, a la Ribera d'Ebre, on aquest cap de setmana se celebra la festivitat de Sant Antoni. A més, tenia previst fer la mitja marató de Granollers aquest diumenge, però tot apunta que haurà d'avortar la missió.

Illa és un corredor habitual. El president surt sovint a córrer als matins, abans d'arribar al Palau de la Generalitat, i s'ha deixat veure en curses professionals a la capital catalana. De fet, Illa va participar en la Marató de Barcelona el 2025, quan ja era president, i va complir l'objectiu marcat: baixar la marca de les quatre hores. 

 

