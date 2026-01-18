Illa estarà dues setmanes ingressat pel dolor agut i pèrdua de força a les cames

Salvador Illa es troba ingressat a la unitat de vigilància intensiva i té molt dolor a les cames i dèficit motor, però es troba bé i estable. Tot plegat, després de patir una afecció muscular a les cames dissabte al matí. S'han descartat totes les causes greus, com ara ictus, problemes vasculars o medul·lars, però ara toca determinar quin problema hi ha que expliqui el president tingui un dolor important a les extremitats inferiors, i es pugui començar a fer la rehabilitació intensiva. L'equip de l'hospital Vall d'Hebron preveu que en els pròxims dies pugui passar a planta, però tot apunta que el president haurà d'estar almenys dues setmanes ingressat. En les últimes hores ha milorat, i s'apunta a alguna causa inflamatòria.
Els metges han explicat que Illa va ingressar fa 24 hores i va arribar a l'hospital en una ambulància del SEM. Quan va arribar, tenia un dolor intens i una pèrdua de força en alguns músculs de les extreminats inferiors. Es va fer un estudi per descartar causes greus, com ara túmors o problemes vasculars, i se li va fer una ressonància. Amb aquesta simptomatologia, també se li va fer un escàner de tot el cos per detectar causes "potencialment greus" compatibles amb els símptomes. Tot això s'ha descartat.
Seguint els protocols, es va fer una ressonància magnètica de la columna i la medul·la espinal. Això es va repetir al cap de dotze hores -aquest matí se n'ha fet una altra- i no s'ha detectat res fora del normal. Per tant, els metges no han detectat patologies greus que requereixin una intervenció immediata. Ara es continua fent l'estudi sobre l'origen del dolor i la pèrdua de força. Seguint l'evolució, els metges podrien plantejar-se fer una altra ressonància, però tot això en funció de com avanci la situació.
El president està ingressat a la unitat de vigilància intensiva i es manté estable i amb certes millores. En les pròximes hores es veurà l'evolució i l'equip mèdic confia que a partir de demà es pugui traslladar a planta convencional per acabar de fer les proves diagnòstiques. Allà també es començarà a fer una "rehabilitació intensiva" per millorar la seva situació de "dèficit motor". "El president està estable i animat, ha passat un bon dia, i el dolor està controlat", han detallat els metges, que han insistit que es troba bé.
Així ho ha explicat aquest diumenge a la tarda l'equip mèdic de l'hospital Vall d'Hebron que ha atès el president aquestes últimes hores. Han compargut per donar-ne els detalls el doctor Albert Salazar, director general de Vall d'Hebron; la doctora Patrícia Pozo, cap del Servei de Neurologia; el doctor Manel Escobar, diretor clínic del Servei de Diagnostic per la Imatge; i la doctora Judith Sánchez-Raya, cap del Servei de Medicina Física i Rehabilitació.
Illa va sentir-se malament dissabte al matí, després de practicar esport. Tot i així va mantenir l'agenda prevista, amb un acte Ascó, però el malestar continuava i es va traslladar a l'hospital. En un primer moment, l'entorn del president apuntava a una "dolència muscular" i durant tot el cap de setmana se li han estat fent proves per determinar-ne l'origen. En tot moment s'ha informat que el president estava "bé".