El TSJC obliga el Parlament a penjar la bandera espanyola a la façana

La sala cinquena del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) obliga el Parlament a exhibir "de forma immediata i permanent" la bandera espanyola a l'exterior de l'edifici. Els magistrats han estimat parcialment la petició de mesures cautelars d'Impulso Ciudadano en el marc d'un litigi per l'exhibició d'aquest símbol a la cambra. En canvi, el Contenciós no ha atès una altra mesura cautelar del demandant, que volia que la bandera també s'exhibís a dins. El TSJC justifica la mesura cautelar en la doctrina del Tribunal Suprem que interpreta la llei de regulació dels símbols oficials, interpretació segons la qual la bandera espanyola s'ha d'utilitzar tots els dies a tots els edificis oficials.
Segons es llegeix a l'escrit dels magistrats, la jurisprudència del Tribunal Suprem interpreta que l'expressió "onejar" que utilitza la Llei 39/1981, de 28 d'octubre, per la qual es regula l'ús de la bandera d'Espanya i el d'altres banderes i ensenyes, "té la significació que la bandera ha de ser utilitzada tots els dies i en tots els edificis als quals es refereix aquesta llei, entre ells, els òrgans constitucionals de l'Estat, com és un Parlament Autonòmic, atès que s'hi exerceix la sobirania de l'estat i els valors, drets i deures constitucionals".
A banda, la sala cinquena del Contenciós del TSJC recorda que s'ha pronunciat en aquest sentit en diverses ocasions, i cita una sentència en què exigia al Departament d'Unió Europea i Acció Exterior que exhibís a la façana de la seu també la bandera espanyola, ja que només hi onejava la catalana. Tenint en compte aquests precedents, els magistrats opten per adoptar la mesura cautelar demanda per Impulso Ciudadano d'exhibir la bandera d'Espanya a l'exterior del Parlament, perquè "ha d'onejar tots els dies conforme a la jurisprudència expressada pel Tribunal Suprem".
Alhora opina que adoptar aquesta mesura no pertorba els interessos generals, ni de tercers, atès que el que s'interessa és "l'aplicació recta d'una norma amb rang de llei que vetlla per l'interès general, en tant que l'ús de la bandera és conforme amb els valors, principis, drets i deures constitucionals que la mateixa bandera representa, al costat de la unitat, independència i sobirania i integritat de l'estat espanyol".
"És més -afegeix l'escrit dels magistrats- ens sembla rellevant ressaltar l'objectiu que preveu sobre l'ús de la bandera l'article 1 de la Llei 39/1981, que diu que la bandera d'Espanya simbolitza la nació, és signe de la sobirania, independència, unitat i integritat de la pàtria i representa els valors superiors expressats a la Constitució". Per tot plegat, s'estima parcialment l'adopció de la mesura cautelar pel que fa a la col·locació de la bandera a l'exterior del Parlament.
En canvi, la sala cinquena del Contenciós desestima una altra mesura cautelar que demanava Impulso Ciudadano, concretament la col·locació de la bandera espanyola a l'interior de l'edifici. En aquest cas, els magistrats consideren que la jurisprudència del Suprem no aclareix la qüestió pel que fa al concepte "lloc preferent". Així, l'escrit recorda que la bandera espanyola ja s'exhibeix a l'hemicicle del Parlament, i deixa per al debat de la causa la decisió final sobre la qüestió.