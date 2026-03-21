Junts amenaça amb portar Renfe i Adif als tribunals per delictes penals

Junts portarà Renfe i Adif als tribunals per delictes penals arran del caos a Rodalies, si el Govern no ho fa abans del 18 de juny. Salvador Vergés, portaveu del partit al Parlament de Catalunya, ha advertit a la sessió de control d'aquesta setmana que la Generalitat ha de complir el mandat aprovat per la cambra el passat 12 de febrer i que, en cas contrari, serà la formació de Carles Puigdemont la que porti ambdues empreses estatals als tribunals pel caos a Rodalies.
Vergés ha sentenciat que "Adif i Renfe estan matant Catalunya en nom de l'Estat", a més d'acusar el govern de "passiu" i assegurar que la maca d'inversió estatal fa augmentar les probabilitats d'accidents. "Hi podria haver més morts, com el de Gelida", ha afirmat Vergés, que també ha enumerat un reguitzell d'incidències que pateix la xarxa de Rodalies, des d'esllavissaments, descarrilaments, túnels en mal estat o incendis fins a la recent caiguda del mur d'un pont. El portaveu parlamentari de Junts també ha acusat Adif de censurar un reporter de TV3, després que un membre de seguretat de l'estació de Sants interrompés de males maneres el directe que realitzava el periodista Oriol Freixenet per al Telenotícies.
Sílvia Paneque, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, ha estat un dels blancs principals on Vergés ha focalitzat els seus atacs. El portaveu de Junts ha retret a Paneque que té "massa càrrecs i massa ambició", al mateix temps que ha denunciat el col·lapse de la mobilitat que, assegura, bloqueja Catalunya per "terra, mar i aire".
Junts passa a l'atac
Junts ha afegit més llenya al foc aquest dissabte amb la publicació d'un vídeo a xarxes on acusen el govern de ser "submís i absent". Al vídeo, publicat al perfil d'X de Vergés, la formació avisa que "ha arribat l'hora de portar Adif i Renfe als tribunals per delictes penals", tal com va aprovar el parlament. Amb un recull d'imatges d'incidències de Rodalies, el portaveu de Junts anuncia que és moment de "passar a l'atac" i avisa al Govern que si no actua abans del 18 de juny, serà el partit presidit per Carles Puigdemont el que portà les empreses estatals davant la justícia.