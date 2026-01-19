Què és l'osteomielitis púbica, la malaltia que té Salvador Illa?

Osteomielitis púbica provocada pel microbi estreptococ. Aquesta és la malaltia que té Salvador Illa i que l'obligarà a seguir un tractament d'antibiòtic per via intravenosa i de diverses setmanes d'evolució. A la pràctica és una variant rara d'infecció òssia que en el cas del president també té efectes musculars. Clínicament, es caracteritza per dolor púbic agut intens, limitació de la marxa, febre elevada, i leucocitosi -augment dels glòbuls blancs-. La causa més habitual de la patologia és la disseminació de bacteris a través de la sang, tot i que en una minoria de pacients, el quadre clínic apareix en relació amb l'exercici físic vigorós.
La doctora Rodríguez, cap de malalties infeccioses de l'Hospital Vall d'Hebron i una de les especialistes que ha tractat al president Illa, ha afegit detalls sobre la malaltia. "És una osteomielitis de la símfisi púbica, que és la unió dels dos ossos del pubis, situats davant de la pelvis". Ha afegit que és "una articulació particular perquè no té mobilització, però en què recau tot l'esforç que es fa amb el moviment diari". Així doncs, les múltiples càrregues que rep l'articulació augmenten el risc que vagi patint traumatismes i a la vegada inflamacions i quan aquestes afecten els ossos del voltant es parla d'osteomielitis.
L'equip mèdic que està tractant a Salvador Illa ha insistit que la patologia que pateix el president és "molt poc freqüent". Una afirmació que confirma l'estudi Osteomielitis púbica espontània associada a activitat física de la Universitat Internacional de Catalunya. Segons l'estudi, "tot i que la incidència exacta de l'osteomielitis pública és desconeguda, s'estima que correspon a menys de l'1% de les osteomielitis". L'exepcionalitat de la patologia en dificulta el diagnòstic.
El microbi estreptococ
Pel que fa al microbi que ha provocat l'osteomielitis, l'estreptococ, pertany a la "flora habitual de la pell, la faringe o la fase gastrointestinal de les persones", segons ha detallat Rodríguez, i habitualment no genera infecció. Però si hi ha alguna part del cos amb una patologia infecciosa o especialment fràgil pot enganxar-se allà i generar l'osteomielitis". En el cas del president Illa, la zona fràgil és el pubis i allà s'hi ha enganxat el microbi estreptococ. L'osteomielitis també pot aparèixer després de traumatismes, intervencions mèdiques, infeccions prèvies o, amb menys freqüència, associada a pràctiques esportives.
El cas d'Illa
"La presentació és molt atípica, la forma i el procés no són elements freqüents", ha determinat Jaume Padrós, expresident del Col·legi de Metges de Barcelona, en una entrevista al programa La Selva. "S'ha actuat de manera molt correcta", ha apuntat Padrós, que ha remarcat que la situació es pot "normalitzar" tot i que hauria pogut ser "dramàtica". "És bo que s'hagi fet el que s'havia de fer, amb celeritat, per evitar especulacions i opinions inadequades", ha destacat.
Illa va ingressar a l'hospital dissabte a la tarda amb un fort dolor i pèrdua de força a les cames. La previsió és que estigui ingressat almenys dues setmanes. Els metges confien que a partir de dimarts se'l pugui traslladar a planta, però haurà de fer repòs abans de començar la "rehabilitació intensiva".