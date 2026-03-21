21 de març de 2026

Montero treu ferro a la plantada de Sumar i el partit lamenta "falta de coalició" amb el decret anticrisi

  • Les ministres María Jesús Montero, Yolanda Díaz i Sara Aagesen, en una imatge d'arxiu -

Publicat el 21 de març de 2026 a les 17:14
Actualitzat el 21 de març de 2026 a les 17:15

La vicepresidenta del govern espanyol i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha tret importància aquest dissabte a la plantada de Sumar en el Consell de Ministres del divendres. "La relació no pot ser més cordial en el govern de coalició", ha defensat Montero, en una atenció des de Dos Hermanas (Sevilla). Mentrestant, els de Yolanda Díaz han lamentat que el primer decret anticrisi inclogui rebaixes fiscals per fer "picades d'ullet" a la dreta. En la reunió del Grup Coordinador, la coordinadora general de Moviment Sumar, Lara Hernández, ha afirmat que al decret "li faltava coalició i progrés". El secretari general del PP, Miguel Tellado, ha criticat que el Palau de la Moncloa s'hagi convertit en un "ring de boxa", des de Layos (Toledo).

