26 de maig de 2026

Alejandro Fernández anuncia que es presenta a la reelecció al capdavant del PP català

  El president del PPC, Alejandro Fernández, en la cloenda de la jornada sobre habitatge a Vilanova i la Geltrú

Publicat el 26 de maig de 2026 a les 17:26
Actualitzat el 26 de maig de 2026 a les 17:27

Estava cantat. El president del Partit Popular de Catalunya, Alejandro Fernández, presentarà la seva candidatura a la reelecció en el congrés que el partit farà el 27 de juny. Ho ha anunciat el mateix Fernández en un missatge a X: "Volem continuar creixent i traslladar a la ciutadania l'alternativa que tant necessita a l'esquerra i el nacionalisme". Fernández ha remarcat que aspira "a molt més" després de l'increment en vots i escons en les eleccions del 2024, en les quals el PPC va passar de tres a 15 diputats. Recentment, Alberto Núñez Feijóo va avalar la seva continuïtat després de temps de distanciament.

Ara queda el més difícil. L'anunci de Fernández és un tràmit i es produeix dos dies després que el portaveu del PP al Congrés, Miguel Tellado, demanés al polític tarragoní que es presentés a la reelecció per liderar un "full de ruta seriós i valent". Ara queden dempeus les principals incògnites d'aquest congrés, com saber quin serà el marge real de Fernández dins del partit, qui serà el nou secretari general i número dos i comprovar quines faccions ocupen els llocs clau de la nova executiva.

