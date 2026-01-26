Illa descarta la destitució de Paneque per la crisi de Rodalies

El president de la Generalitat, Salvador Illa, descarta destituir la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, per la crisi a Rodalies tot i la pressió de la resta de partits, com Junts i ERC. Així ho han assegurat fonts de la Presidència a l'ACN, que apunten que no hi haurà moviments en l'equip de govern durant la crisi.
El fet que Illa estigui de baixa per una osteomielitis púbica de la qual es recupera a la Vall d'Hebron i que les competències de president en funcions recauen en el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, fan impossible aquest escenari. I és que la capacitat de destituir un conseller és exclusiva del president de la Generalitat i no forma part de les competències delegades.
La comunicació del Govern arriba després que el president d'ERC, Oriol Junqueras, hagi apujat el to contra els governs català i espanyol davant l'escenari de caos de mobilitat. "Si no aporten solucions, al final haurem d'exigir-los dimissions", va reblar dissabte.
El president de Junts, Carles Puigdemont, també ha intensificat el to contra el Govern i l'ha acusat d'"incompetent" i ha assegurat que la crisi de Rodalies és "la punta de l'iceberg d'un col·lapse nacional gegant". Durant la reunió de la direcció nacional a Perpinyà, va demanar explícitament destituir Paneque per haver "batut el rècord d'incompetència" i va assegurar que, si ell fos president de la Generalitat, ja ho hauria fet.
Dalmau demana comparèixer dimecres al ple del Parlament
Per la seva banda, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha demanat comparèixer dimecres al ple del Parlament com a president en funcions per donar explicacions de la crisi a Rodalies. La Junta de Portaveus serà l'encarregada d'incloure formalment aquesta petició a l'ordre del dia. De fet, ja estava previst que Dalmau se sotmeti dimecres a la sessió de control en substitució de Salvador Illa, ingressat a la Vall d'Hebron. Dalmau, a través del seu compte a X, ha exigit "solucions immediates a Adif i Renfe" després d'un altre matí caòtic amb talls intermitents a Rodalies.
"Seguim amb preocupació des de primera hora i minut a minut la situació a la xarxa de Rodalies", ha afegit Dalmau. Així mateix, el conseller de la Presidència ha assegurat que el Govern està "completament centrat a gestionar aquesta situació complicada" i ha assegurat que donaran les explicacions "que facin falta".