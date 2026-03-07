Illa demana «responsabilitat» a ERC per tenir pressupostos davant la inestabilitat global

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat aquest dissabte a ERC "responsabilitat" i "sentit de país" per aprovar els pressupostos davant un context "d'inestabilitat global". Ho ha dit en el marc de la reunió extraordinària del Consell del Diàleg Social de Catalunya, que s'ha celebrat a Palau per abordar amb agents socials i econòmics la situació arran del conflicte a l'Orient Mitjà. Illa ha defensat que els comptes són "el millor escut social" i ha advertit que "Catalunya no pot posar en risc ni un euro".
D'altra banda, el president ha anunciat que el Consell Executiu aprovarà dimarts la creació d'un grup de treball permanent amb agents socials i econòmics per decidir les "mesures escaients" per l'impacte del conflicte.
En la intervenció a l'inici de la reunió, Illa ha reivindicat que "Catalunya ha d'estar preparada econòmicament i socialment" davant les conseqüències econòmiques del conflicte a l'Orient Mitjà i ha avisat que, en aquest context, no es pot "bloquejar" Catalunya. "L'estabilitat avui té un nom: pressupostos", ha defensat, tot remarcant que "no hi ha capacitat de resposta sense recursos".
El president de la Generalitat ha advertit que la "responsabilitat de dotar Catalunya de recursos és compartida" i ha fet una crida a ERC a "actuar units" i tenir "sentit de país". "És necessari que tothom posi Catalunya per davant de tot", ha assenyalat. "Demano confiança, responsabilitat i sentit del deure i de país", ha insistit.
Grup de treball amb agents socials i econòmics
Pel que fa al grup de treball permanent amb agents socials i econòmics que el Govern aprovarà dimarts, Illa ha detallat que serà per avaluar "com va evolucionant la situació" i "anar decidint quines són les mesures escaients per anar-hi responent". L'objectiu, ha afirmat, és "protegir econòmicament i socialment el conjunt del país" i ha insistit en la voluntat del Govern "d'activar els plans i mesures necessaris per protegir les empreses, el teixit productiu i els llocs de treball". "Ho vam fer amb anterioritat arran de la crisi provocada per la guerra dels aranzels i ho tornarem a fer ara, si és precís", ha subratllat.
A la reunió també han assistit la consellera d’Economia i Finances, Alícia Romero, el conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper, i el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, així com representants de patronals i de sindicats.