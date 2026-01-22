"Si no aporten solucions, al final haurem d'exigir-los dimissions". Així s'ha pronunciat Oriol Junqueras davant la situació actual a la xarxa ferroviària catalana. El president d'ERC apuja el to contra els governs català i espanyol i exigeix quatre solucions davant l'escenari al país després del tràgic accident a Gelida: obres immediates per reobrir l'AP-7, "fer el que calgui" per reprendre el servei a Rodalies, garantir el dret al teletreball mentre no es recuperi plenament la mobilitat, i reforçar el servei d'autobusos arreu del país. Els republicans han estat especialment crítics davant la gestió per part dels executius català i estatal i han fet dos moviments: han demanat una reunió urgent a la Generalitat i han reclamat explicacions a Óscar Puente al Congrés i al Senat.
En una primera publicació a les xarxes socials, Junqueras ja havia criticat que el Govern anunciés el restabliment de Rodalies i que a primera hora del matí d'aquest dijous el servei continués aturat, deixant més de 400.000 ciutadans sense alternativa. "El govern d’aquells que donen lliçons de gestió queda ara retratat. Avançar cap a la governança de Rodalies és imprescindible", ha afegit, en un missatge dirigit cap a l'executiu de Salvador Illa. La portaveu d'ERC al Parlament, Ester Capella, ha demanat una reunió "urgent" al Govern per tractar la situació a Rodalies. En paral·lel, el partit ha reclamat explicacions al govern espanyol per la "situació de col·lapse" dels serveis de Rodalies i Regionals a Catalunya, i ha preguntat si té previst compensar els usuaris afectats.
Puente respon Junqueras
El ministre de Transports, Óscar Puente, ha descartat aquest dijous el traspàs total de la xarxa de Rodalies a la Generalitat. De fet, ha dit que és "intransferible" perquè s'estaria "trossejant una cosa que ens connecta a tots i que serveix a tots", ja que bona part de la xarxa forma part de la Xarxa Ferroviària d'Interès General. Ho ha dit en resposta a Junqueras, que havia reclamat la transferència total del servei perquè hi ha una "manca d'inversió i deixadesa de l'Estat" a Rodalies.
Puente ha explicat que la situació ferroviària a Catalunya és "molt complicada", perquè la xarxa està "obsoleta", és "la més antiga de l'Estat" i ha patit un "abandonament" durant molts anys. Segons ha explicat el ministre, el fet que hagin de conviure desenes d'obres i intervencions fa que es generin moltes incidències, i a això s'hi suma una meteorologia adversa i un traçat de la xarxa que passa per zones on "avui probablement no s'hauria plantejat" una infraestructura ferroviària. En el cas de l'accident de Gelida, Puente ha dit que "plou sobre mullat" precisament per tots aquests problemes estructurals, climàtics i operatius.
L'acord pel traspàs de Rodalies té dues potes. Una sobre l'operativa -és a dir, Renfe- que avança a bon ritme i ja té en marxa l'empresa mixta Rodalies de Catalunya. L'altra part és sobre la infraestructura, i en aquest cas es negocia el traspàs de l'R1, però és més complicat. Es treballa amb una proposta de model en què la titularitat, la propietat i el patrimoni passaria la Generalitat, i durant un període provisional la gestió del manteniment s'encarregui a Adif. Ara s'està pendent de tancar la carpeta legal. El model de l'R1 ha de servir, segons el que s'ha pactat entre el Govern, ERC i el govern espanyol, per continuar traspassant línies com l'R3 o l'R2.