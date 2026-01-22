Puente descarta transferir tota la xarxa de Rodalies a la Generalitat

El ministre de Transports, Óscar Puente, ha descartat aquest dijous el traspàs total de la xarxa de Rodalies a la Generalitat. De fet, ha dit que és "intransferible" perquè s'estaria "trossejant una cosa que ens connecta a tots i que serveix a tots", ja que bona part de la xarxa forma part de la Xarxa Ferroviària d'Interès General. Ho ha dit en resposta al president d'ERC, Oriol Junqueras, que ha reclamat la transferència total del servei perquè hi ha una "manca d'inversió i deixadesa de l'Estat" a Rodalies.
Puente ha explicat que la situació ferroviària a Catalunya és "molt complicada", perquè la xarxa està "obsoleta", és "la més antiga de l'Estat" i ha patit un "abandonament" durant molts anys. Segons ha explicat el ministre, el fet que hagin de conviure desenes d'obres i intervencions fa que es generin moltes incidències, i a això s'hi suma una meteorologia adversa i un traçat de la xarxa que passa per zones on "avui probablement no s'hauria plantejat" una infraestructura ferroviària. En el cas de l'accident de Gelida, Puente ha dit que "plou sobre mullat" precisament per tots aquests problemes estructurals, climàtics i operatius.
L'acord pel traspàs de Rodalies té dues potes. Una sobre l'operativa -és a dir, Renfe- que avança a bon ritme i ja té en marxa l'empresa mixta Rodalies de Catalunya. L'altra part és sobre la infraestructura, i en aquest cas es negocia el traspàs de l'R1, però és més complicat. Es treballa amb una proposta de model en què la titularitat, la propietat i el patrimoni pass ia la Generalitat, i durant un període provisional la gestió del manteniment s'encarregui a Adif. Ara s'està pendent de tancar la carpeta legal. El model de l'R1 ha de servir, segons el que s'ha pactat entre el Govern, ERC i el govern espanyol, per continuar traspassant línies com l'R3 o l'R2.