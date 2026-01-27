27 de gener de 2026

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

En directe

Rodalies funciona a mig gas i amb 10 plans alternatius de transport per carretera

Renfe, Adif, la Generalitat i el govern espanyol afronten el primer dia de crisi ferroviària després de les destitucions d'alts càrrecs tècnics i l'anunci de més inversió

  • L'Estació del Nord de Terrassa, aquest dilluns -

ARA A PORTADA

Publicat el 27 de gener de 2026 a les 06:26
Actualitzat el 27 de gener de 2026 a les 09:17

Després que el govern espanyol hagi ordenat a Renfe Adif que destitueixin el director de Rodalies, Josep Enric García Alemany, i el director general d'Explotació i Manteniment d'Adif, i hagi anunciat 8.000 milions d'euros a Rodalies fins al 2030, aquest dimarts funciona a mig gas i amb 10 plans de servei alternatiu per carretera per garantir la mobilitat.

09:13H

Tallades la C-28 al Port de la Bonaigua, la GI-404 a Alp i la BV-4024 al Coll de Pal per la neu

La neu talla tres carreteres i obliga a circular amb cadenes en tres més aquest dimarts al matí. Segons el Servei Català de Trànsit (SCT), la C-28 està tallada al Port de la Bonaigua per risc d'allaus i tampoc es pot circular per la GI-4040 d'Alp a Das ni per la BV-4024 al Coll de Pal. D'altra banda, les cadenes són obligatòries a la C-28 a Alt Àneu i la LV-5223 i la LV-5225 a Sort.



09:05H

Els tres motius pels quals Rodalies falla, segons el Govern

El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha analitzat a Catalunya Ràdio que Rodalies falla per tres motius principals: perquè la infraestructura és la més antiga de tot l'Estat i necessita manteniment, perquè els trens també són els més antics i s'han de canviar, i pel sistema de gestió. En aquest sentit, ha defensat que el Govern està treballant en els tres focus.



09:05H

Dalmau justifica els anuncis fallits del Govern amb Rodalies perquè la crisi ha estat "viva"

El conseller de Presidència amb càrrecs de president en funcions, Albert Dalmau, ha defensat en una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio que la crisi de Rodalies ha sigut "viva" i canviant per justificar els anuncis fallits del Govern de represa del servei. Tanmateix, ha reivindicat que el Govern "dona la cara" i ha intentat vetllar per la seguretat dels ciutadans, en referència a l'aturada del servei per detectar punts crítics a la xarxa de Rodalies. Alhora, ha demanat disculpes per la situació "intolerable" i ha reblat que aquest ha de ser "un punt d'inflexió". 



08:56H

Els usuaris de Rodalies a Cerdanyola proven sort amb la represa del servei: "Hem de tenir una mica de fe"

La normalitat sembla que ha tornat a l'estació de Cerdanyola del Vallès, com a mínim de manera aparent i pel que fa al pas de trens. Els usuaris de Rodalies aquest dimarts són menys que els que habitualment es concentren a les andanes, viatgers habituals que han decidit, en termes generals, provar sort amb la represa del servei després d'uns dies de suspensions, arrencades i aturades. "Hem de tenir una mica de fe", ha assegurat a peu d'andana en Ferran Andrés, que cada dia va a Barcelona a treballar i que aquests dies ha recorregut al cotxe dels pares. Al vestíbul, els informadors han ajudat els viatgers a accedir a l'abonament gratuït, tot i que en alguns casos han optat per recollir-lo i optar pel bus, com a mínim aquest dimarts.



08:56H

Tranquil·litat i resignació a l'estació de Rodalies de Manresa en el segon dia amb transport alternatiu cap a Terrassa

L'estació de Renfe de Manresa, per on hi circula la línia R4, es troba un dia més tancada arran de la crisi desencadenada per l'accident mortal a Gelida. Els usuaris que volen arribar a Terrassa han d'agafar un autobús del transport alternatiu per carretera, que surten aproximadament cada mitja hora. Els passatgers asseguren que els autobusos funcionen correctament, però es queixen que han de sortir amb molt temps de casa per garantir que arriben a l'hora a la feina. "La feina és la feina i, per si de cas, vinc molt abans", explica l'Araceli, una usuària habitual de l'R4, que assegura que els problemes a la línia "són recurrents". Altres com el Carles s'ho prenen amb filosofia: "Hem de suportar el que vingui, no tenim més remei".



08:42H

Els trens fan perillar l'estabilitat de Salvador Illa

Fa tan sols dues setmanes, el president Salvador Illa veia com la legislatura agafava velocitat a rebuf de la concreció de dos grans acords: el pacte pel nou finançament amb ERC i la posada en marxa de l'empresa mixta que ha de governar el traspàs de Rodalies. "Ara som dos governs que compartim el més essencial: el compromís per millorar el servei i oferir la millor qualitat als usuaris de Catalunya", deia Illa el 12 de gener al Palau de la Generalitat, acompanyat per Óscar Puente. Tots dos es troben ara immersos en una crisi originada per un accident mortal a Gelida que ha despullat -encara més- totes les deficiències d'un sistema que transporta 400.000 persones al dia. 



08:41H

Pagar dos habitatges alhora o anar en cotxe amb desconeguts: les peripècies per esquivar Rodalies



07:58H

Algunes retencions a la ronda Litoral i l'AP-7, les principals incidències de trànsit

La circulació a les carreteres catalanes és fluida aquest dimarts, tot i el funcionament a mig gas de Rodalies. Les cues més importants s'estan produint a la ronda Litoral (B-10) en sentit sud, on ja arriben als 6 quilòmetres de congestió. A l'AP-7, també hi ha diversos trams amb retencions en sentit sud al Vallès i al Baix Llobregat. I, a l'A-2, hi ha cues a Sant Vicenç dels Horts en sentit est.



07:40H

En marxa una nova reunió de seguiment de Rodalies en un dimarts marcat per un servei reduït i 10 plans alternatius

Una nova reunió de seguiment de la situació de Rodalies ha començat aquest dimarts pels voltants de les 7h a la seu del Departament de Territori, en un matí marcat un servei ferroviari reduït amb 10 plans alternatius per carretera. La trobada ha estat encapçalada per la consellera de Territori, Sílvia Paneque. També hi participa el president de Renfe, Álvaro Fernández, i el president d'Adif, Pedro Marco de la Peña. És la primera reunió que se celebra després de l'anunci de les destitucions del director operatiu de Rodalies i el director general d'explotació i manteniment d'Adif. Així mateix, aquest dimarts fa una setmana de l’accident ferroviari mortal a Gelida.



07:30H

Renfe celebra que Rodalies funciona amb una "normalitat raonable"

El portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, ha informat a primera hora d'aquest dimarts que la xarxa ha iniciat el servei "en la línia del que estava previst". En línies generals, no hi ha sobresalts, i es treballa per poder continuar reobrint trams. "Raonable normalitat", és l'expressió que ha fet servir per descriure la situació a les vies, alhora que ha enviat un missatge als usuaris: "Volem recuperar la confiança dels passatgers d'aquest servei tan essencial".



07:28H

Usuaris del tren es passen al cotxe després del caos de Rodalies: "Prefereixo fer cues que esperar a l'andana"

Alguns dels usuaris que agafaven el tren a les comarques gironines per anar a treballar a Barcelona han decidit passar a fer servir el cotxe després d'aquesta última setmana de retards constants. Una d'elles és Maria Ferrer, qui agafava el tren a l'estació de Sils (Selva) tres dies a la setmana, perquè els altres dos pot fer teletreball. "Prefereixo fer cues al cotxe que esperar el tren a l'andana", explicava a l'ACN aquest dimarts al matí. Ferrer ha aprofitat el viatge per portar dues persones més amb qui havia contactat per un grup de WhatsApp que tenen diversos usuaris de la demarcació de Girona des de fa temps. Ara, volen constituir-se amb un col·lectiu i estan en contacte amb altres plataformes per "reclamar millores" en el servei.



07:19H

El plànol actualitzat de Rodalies amb els serveis alternatius

Rodalies ha elaborat un plànol informatiu que inclou l'estat de les línies aquest dimarts i els plans alternatius per carretera.



07:08H

El servei previst a cada línia de Rodalies aquest dimarts: talls i serveis alternatius



06:49H

Rodalies arrenca per ara aquest dimarts amb una "raonable normalitat" dins del servei previst en marxa

Rodalies ha arrencat aquest dimarts amb el servei reduït previst, amb trens i busos programats en marxa. "El servei s'està prestant amb una raonable normalitat, dins del que estava previst", ha afirmat el portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, en declaracions als mitjans des de l'estació de Sants. Mentre duren les obres de reparació de la infraestructura, Renfe té vigents 10 plans alternatius de transports que inclouen la mobilització de 146 busos i 700 informadors i ja es pot viatjar amb els abonaments gratuïts. "Seguim treballant amb els tècnics d'Adif per seguir reobrint trams", ha dit Carmona. Molts viatgers que s'acosten a primera hora a les estacions ho fan, però, amb plans B previstos.



06:32H

Com obtenir l'abonament mensual gratuït de Rodalies

La Generalitat ha informat que a partir de dimarts estarà disponible gratuïtament l’abonament de 10 viatges, vàlid per a totes les zones del nucli de Barcelona. Es pot comprar a les taquilles i màquines d’Autovenda del nucli, i utilitzar en qualsevol trajecte de la rodalia de Barcelona, tot i que permet viatjar a les sis zones. No és nominatiu. 



06:30H

El funcionament de Rodalies aquest dimarts: com funciona cada línia?

Mentre continuen els treballs de reparació de la infraestructura, aquest dimarts l'R1 oferirà circulació en tren entre l'Hospitalet de Llobregat i Arenys de Mar. Entre Arenys i Maçanet-Massanes es farà servei alternatiu per carretera.

L'R2 Nord i l'R2 Sud no presenten alteracions del servei, i es preveu que tota la circulació es faci en tren, mentre que a l'R3 es manté el servei alternatiu per carretera dissenyat per l'obra de bifurcació de la línia.

A l'R4, entre Sant Vicenç de Calders i Sant Sadurní d'Anoia es farà servei en tren, entre Sant Sadurní i Martorell Central, per carretera, entre Martorell Central i Terrassa-Estació del Nord servei en tren i entre Terrassa-Estació del Nord i Manresa, servei alternatiu per carretera.

A l'R7, es farà servei alternatiu per carretera derivat de les obres programades a Montcada Bifurcació.

A l'R8, hi haurà servei alternatiu per carretera entre Martorell i Mollet Sant Fost on els viatgers podran continuar en els trens de l'R2Nord.

A l'R11, entre Barcelona Sants i Caldes de Malavella es farà servei en tren, i entre Caldes de Malavella i Portbou serà per carretera.

A l'RG1, entre Barcelona i Arenys circularan els trens, entre Arenys i Maçanet hi haurà busos, el tram Maçanet-Arens es cobrirà amb els trens de l'R11 i entre Caldes de Malavella i Portbou es tornarà a fer per carretera.

L'RL3 no té alteracions, i es fa el servei en tren, mentre que a l'RL4, el tram Lleida-Cervera és en tren i el tram Cervera-Terrassa en autobús.

Pel que fa als Regionals, a l'R13 i l'R14 el tram Lleida-Vinaixa es farà en tren. El tram Vinaixa-Sant Vicenç de Calders de l'R13 i el tram Vinaixa-Reus de l'R14 s'oferiran amb autobusos.

A l'R15, el tram Reus-Barcelona es farà en tren i el de Reus a Riba-roja d'Ebre passant per Móra la Nova es cobrirà amb autobús.

L'R16, l'R17 i l'RT2 oferiran servei en tren i l'RT1 per carretera.



06:29H

El servei de Rodalies es prestarà aquest dimarts amb 10 plans alternatius de transport per carretera

Renfe preveu prestar el servei de Rodalies aquest dimarts amb deu plans alternatius de transport per carretera, enmig de la crisi desencadenada per l'accident mortal a Gelida que aquest dilluns ha comportat la destitució del director de Rodalies i del responsable de manteniment d'Adif. També s'ha activat un pla especial de comunicació amb 700 informadors per transmetre als usuaris el detall d'aquests plans, que implicaran un total de 146 autobusos. Mentrestant, la gestora pública del servei afirma que segueix treballant de manera coordinada amb Adif i amb la Generalitat per recuperar "totalment" la circulació de la resta de línies i serveis regionals "com més aviat millor i amb totes les garanties de seguretat".



06:28H

Bon dia, benvinguts!

Donem el tret de sortida a un altre directe per seguir el minut a minut de l'estat de la xarxa de Rodalies i del trànsit en aquest dimarts en què Renfe ha desplegat 10 plans alternatius per carretera per garantir la mobilitat, ja que els trens funcionaran a mig gas. Gràcies per confiar en nosaltres i en els nostres periodistes desplegats per tot el país.



Et pot interessar