Rodalies funciona a mig gas i amb 10 plans alternatius de transport per carretera

Mentre continuen els treballs de reparació de la infraestructura, aquest dimarts l'R1 oferirà circulació en tren entre l'Hospitalet de Llobregat i Arenys de Mar. Entre Arenys i Maçanet-Massanes es farà servei alternatiu per carretera.
L'R2 Nord i l'R2 Sud no presenten alteracions del servei, i es preveu que tota la circulació es faci en tren, mentre que a l'R3 es manté el servei alternatiu per carretera dissenyat per l'obra de bifurcació de la línia.
A l'R4, entre Sant Vicenç de Calders i Sant Sadurní d'Anoia es farà servei en tren, entre Sant Sadurní i Martorell Central, per carretera, entre Martorell Central i Terrassa-Estació del Nord servei en tren i entre Terrassa-Estació del Nord i Manresa, servei alternatiu per carretera.
A l'R7, es farà servei alternatiu per carretera derivat de les obres programades a Montcada Bifurcació.
A l'R8, hi haurà servei alternatiu per carretera entre Martorell i Mollet Sant Fost on els viatgers podran continuar en els trens de l'R2Nord.
A l'R11, entre Barcelona Sants i Caldes de Malavella es farà servei en tren, i entre Caldes de Malavella i Portbou serà per carretera.
A l'RG1, entre Barcelona i Arenys circularan els trens, entre Arenys i Maçanet hi haurà busos, el tram Maçanet-Arens es cobrirà amb els trens de l'R11 i entre Caldes de Malavella i Portbou es tornarà a fer per carretera.
L'RL3 no té alteracions, i es fa el servei en tren, mentre que a l'RL4, el tram Lleida-Cervera és en tren i el tram Cervera-Terrassa en autobús.
Pel que fa als Regionals, a l'R13 i l'R14 el tram Lleida-Vinaixa es farà en tren. El tram Vinaixa-Sant Vicenç de Calders de l'R13 i el tram Vinaixa-Reus de l'R14 s'oferiran amb autobusos.
A l'R15, el tram Reus-Barcelona es farà en tren i el de Reus a Riba-roja d'Ebre passant per Móra la Nova es cobrirà amb autobús.
L'R16, l'R17 i l'RT2 oferiran servei en tren i l'RT1 per carretera.