Resignació a l'estació de Rodalies de Manresa en el segon dia amb transport alternatiu a Terrassa

L'estació de Renfe de Manresa, per on hi circula la línia R4, es troba un dia més tancada arran de la crisi desencadenada per l'accident mortal a Gelida. Els usuaris que volen arribar a Terrassa han d'agafar un autobús del transport alternatiu per carretera, que surten aproximadament cada mitja hora. Els passatgers asseguren que els autobusos funcionen correctament, però es queixen que han de sortir amb molt temps de casa per garantir que arriben a l'hora a la feina. "La feina és la feina i, per si de cas, vinc molt abans", explica l'Araceli, una usuària habitual de l'R4, que assegura que els problemes a la línia "són recurrents". Altres com el Carles s'ho prenen amb filosofia: "Hem de suportar el que vingui, no tenim més remei".
La circulació de trens entre Manresa i Terrassa es troba interrompuda per les obres de reparació d'un mur de contenció a l'estació de Castellbell i el Vilar. Es tracta d'un dels 23 punts crítics que s'han detectat a la xarxa de Rodalies i on Adif està actuant per poder restablir la circulació de trens. Per tant, els usuaris que vulguin anar a Terrassa des de la capital del Bages han d'agafar algun dels autobusos que formen part del pla de transport alternatiu per carretera.
Molts d'ells van amb molt temps de marge per poder arribar a l'hora. És el cas de l'Abdoul, que té una cita prèvia a Barcelona a dos quarts d'una del migdia per fer una gestió. "He sortit a les vuit del matí de casa per si de cas, és una bogeria", lamenta. També va amb més temps de marge l'Araceli, una usuària habitual de la línia R4, que diu que els problemes són "recurrents".
La Nore és una altra de les usuàries que aquest dimarts ha anat a buscar l'autobús. Ella treballa a Sabadell i agafa el transport alternatiu fins a Terrassa i, allà, el tren fins a Sabadell. "El tren és més ràpid i directe, però és veritat que el bus és una alternativa viable", exposa la Nore. Es queixa que la línia R4 "sempre té problemes", però admet que el que va passar la setmana passada "va ser molt fort": "Vaig estar dos dies sense poder anar a treballar i això no t'ho compensa ningú".