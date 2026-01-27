Arribar en tren a Terrassa passades les 10 de la nit i quedar-se tirat per falta d'autobusos

Arribar en tren fins a Terrassa passades les 10 de la nit, després d'una llarga jornada de treball a Barcelona, i trobar-te que cap autobús no espera per fer el transport alternatiu per carretera fins a Manresa. "Els autobusos han deixat de funcionar a les 10" avisen als usuaris els dos informadors que hi ha a la porta de l'estació del Nord de Terrassa de la línia R4. Això malgrat que, segons els horaris oficials de Rodalies hi ha tres combois que arriben a la capital vallesana passada aquesta hora i que han de continuar fins a Manresa: a les 22.21h, a les 22.51h i a les 23.21h.
És negre nit i tot està parat. A l'exterior de l'estació hi ha dos autobusos estacionats, però amb el motor aturat i sense ningú a dins. "Alguns vàrem trucar a familiars i altres van agafar taxis. Una família que eren 6 o 7 van demanar un taxi d'aquells de mida gran i la broma els va costar més de 60 euros", explica Josep Corrius, un dels usuaris afectats. "Malgrat les incidències dels darrers dies, agafes el tren confiant en el servei de bus per fer l'últim tram fins a Manresa i et trobes amb això".
Rodalies ha confirmat a NacióManresa que en aquesta primera jornada de tancament de trams a diverses línies s'han trobat amb incidències: "s'han hagut de quadrar molts autobusos, molts conductors i molts horaris". Tot i així, des del servei asseguren que a partir de les 10 van activar serveis puntuals amb altres autobusos i fins i tot taxis per cobrir el trajecte que faltava fins a la capital del Bages. Aquesta informació contrasta amb les queixes dels usuarisi de les indicacions dels informadors, però sigui com sigui, la comunicació, com a mínim, va ser deficient.
Passada aquesta complexa primera jornada, des de Rodalies han assegurat que aquest dimarts el servei de transport alternatiu per carretera a l'R4 funcionarà completament fins a l'arribada del darrer comboi a Terrassa, a les 23.21h, amb autobusos fins a Manresa.