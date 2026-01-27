27 de gener de 2026

De l'Alt Pirineu al Montseny: la neu cobreix les muntanyes de Catalunya

Publicat el 27 de gener de 2026 a les 08:59
Actualitzat el 27 de gener de 2026 a les 09:00

En els darrers anys la sequera havia provocat que els episodis de neu haguessin esdevingut comptats a Catalunya. En zones com el Pirineu oriental, era més habitual veure un paisatge marcat pels tons grogosos de les pastures cremades, que no pas el blanc. Una situació que contrasta amb aquesta temporada, on les nevades estan deixant gruixos excepcionals. A més, la calma no arriba i un tren de borrasques continuarà portant precipitacions al llarg de la setmana.

Port Ainé, al Pallars Sobirà, és una de les estacions d'esquí amb més neu del món -actualment té fins a 3,3 metres de neu-. L'observatori de Vall de Núria, per la seva banda, va registrar ahir 140 centímetres, la dada més elevada d'ençà que el Meteocat les enregistra. Vallter, per la seva banda, espera poder reobrir aquest dimarts després de les últimes precipitacions. Tanmateix, la neu va molt més enllà del Pirineu: el Montseny també presenta un aspecte absolutament hivernal mentre que també es mantenen emblanquinats bona part del Prepirineu així com les zones elevades de la serralada Prelitoral i la Catalunya Central.

  • L'estació de Port Ainé, a vista de dron -
  • El petit pantà de Santa Fe del Montseny, totalment blanc -
  • El cremallera de Núria, envoltat de neu -
  • L'ermita de Sant Elies de Vilamajor, a la cota 999 del Montseny -
  • Port Ainé supera els 3 metres de gruix de neu -
  • Neu al Pla de la Calma -
  • El Pedraforca nevat, vist des d'Osona -
  • Una instal·lació de Port Ainé, colgada per la neu -
  • Vall de Núria, un paradís per fer raquetes de neu -
  • Neu a Collformic, al Montseny -
  • Els operaris treballant intensament per deixar a punt Port Ainé -
  • Un halo solar amb neu, al Santuari dels Munts -
  • L'espectacular imatge de Port Ainé des de l'aire -
  • El Montseny acumula gruixos notables de neu -
  • L'Alt Pirineu acumula grans gruixos de neu -
  • La neu emblanquina el pla de la Calma -
  • El Pirineu nevat, vist des d'un paisatge emblanquinat a Sant Bartomeu del Grau -
  • Vallter, colgada de neu aquest dilluns a la tarda -
  • El Montseny nevat, vist des del Vallès -
  • Vall de Núria supera els 140 centímetres de neu a la zona del santuari -
  • Neu a la cota 1.000 del Montseny -
  • Les pistes de Núria presenten un aspecte excel·lent -
  • Vallter, aquest dilluns a la tarda -

