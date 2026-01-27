De l'Alt Pirineu al Montseny: la neu cobreix les muntanyes de Catalunya

En els darrers anys la sequera havia provocat que els episodis de neu haguessin esdevingut comptats a Catalunya. En zones com el Pirineu oriental, era més habitual veure un paisatge marcat pels tons grogosos de les pastures cremades, que no pas el blanc. Una situació que contrasta amb aquesta temporada, on les nevades estan deixant gruixos excepcionals. A més, la calma no arriba i un tren de borrasques continuarà portant precipitacions al llarg de la setmana.
Port Ainé, al Pallars Sobirà, és una de les estacions d'esquí amb més neu del món -actualment té fins a 3,3 metres de neu-. L'observatori de Vall de Núria, per la seva banda, va registrar ahir 140 centímetres, la dada més elevada d'ençà que el Meteocat les enregistra. Vallter, per la seva banda, espera poder reobrir aquest dimarts després de les últimes precipitacions. Tanmateix, la neu va molt més enllà del Pirineu: el Montseny també presenta un aspecte absolutament hivernal mentre que també es mantenen emblanquinats bona part del Prepirineu així com les zones elevades de la serralada Prelitoral i la Catalunya Central.