El festival de neu no s'atura

Feia anys que no es vivia un hivern com els d'abans: pluja, vent, fred i, sobretot, molta neu. Després de l'episodi d'aquesta matinada que ha deixat fins a 28 centímetres, el festival continua amb els fronts que ens enviarà la borrasca atlàntica Joseph.
El temps per aquest dimarts: paraigües i cotes canviants
Durant aquest dimarts, la inestabilitat serà la protagonista a gairebé tot Catalunya. Les precipitacions poden aparèixer en qualsevol punt del país, amb l'única excepció de la Costa Central i la Costa Brava, on el temps estarà marcat pels núvols i màximes força elevades.
Seran pluges febles en general, excepte a l'Alt Pirineu, on la precipitació pot ser més abundant, especialment a comarques com l'Alta Ribagorça. Tot plegat amb un ball de cotes: el matí es dispararà fins als 1.800 metres, però a la tarda baixarà als 1.200.
De moment, el Meteocat només té actiu un avís per mala mar. Concretament, a la costa de Barcelona i Tarragona es poden superar onades de 2,5 metres. Això sí, és un avís groc i, per tant, la situació no té res a veure amb la llevantada de la setmana passada.
Dimecres: termòmetres avall
Prepareu la roba d'abrigar perquè dimecres arriba una nova pertorbació. Viurem un descens brusc de la temperatura que farà desplomar la cota de neu fins als 700 metres. Serà, sens dubte, el dia més cru de la setmana.
Un Pirineu amb gruixos excepcionals
La notícia positiva (especialment per a les reserves d'aigua i les estacions d'esquí) són els gruixos acumulats. Al Pirineu Oriental, les xifres són espectaculars i a punts com la Vall de Núria, el mantell nival ja frega el metre i mig de neu, un rècord segons les dades del Meteocat.
El festival no s'acaba
El tren de fronts de l'Atlàntic té continuïtat. Tant dijous com la nit de divendres a dissabte, esperem noves tongades de precipitació. La cota de neu per a aquests dies se situarà al voltant dels 1.100 metres, mantenint viu aquest hivern de veritat.