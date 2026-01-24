No tot és culpa del canvi climàtic

Catalunya va viure un temporal notable del 16 al 21 de gener on es van acumular fins a 240 litres. La previsió del Meteocat va ser perfecta -val la pena recuperar-la aquí-, l'ACA va gestionar amb precisió el desembassament i la decisió de Protecció Civil d'enviar una alerta a les comarques gironines i suspendre les classes el dimarts es va demostrar plenament encertada. Una víctima mortal, desenes de carreteres tallades i inundacions en zones agrícoles pròximes a la costa són alguns dels efectes d'una llevantada que, tal com van preveure els meteoròlegs, seria important, però no s'acostaria ni de lluny al Glòria.
La situació semblava controlada fins que va transcendir l'accident mortal d'un tren a Gelida. Un mur de contenció de l'autopista AP-7 va col·lapsar aparentment just en el moment que passava el comboi. Si es confirma aquesta hipòtesi seria realment molt “mala sort”, com va suggerir el ministre Oscar Puente a Catalunya Ràdio, que també va considerar que era quasi “inevitable”. Malgrat que tot apunta que l'element afectat era de l'autopista, l'obligació d'Adif hauria estat d'advertir al titular si considerava que hi havia risc per la infraestructura.
Puente, poques hores abans, havia afirmat amb contundència que el responsable de l'accident eren les “causes meteorològiques”. És força probable i caldrà que la investigació -tècnica i judicial- ho aclareixi. Ara bé, el mateix ministre ha dit coses qüestionables. Per exemple, va assegurar que el temporal es tractava d'un “fenomen extrem”. Les dades meteorològiques ho desmenteixen: aquell dia en aquesta zona van caure uns 23 litres -amb una intensitat baixa i molt regular- mentre que en el conjunt de l'episodi van ser 90, un volum d'aigua molt elevat per ser un gener, però en cap cas històric. A més, si realment la pluja del dissabte (45,4 mm) era crítica per l'estabilitat de murs com de l'accident, van passar 48 hores per revisar-lo o, fins i tot, plantejar suspendre la circulació.
De fet, la consellera Sílvia Paneque ha anunciat que Renfe assumirà el protocol de FGC que atura el servei en cas d'avís meteorològic vermell. Ara bé, a l'Alt Penedès no n'hi havia ni tan sols groc -ni d'acumulació ni d'intensitat- i la precipitació d'aquell dia demostra que el Meteocat va fer una predicció correcta.
El conseller de Presidència -que ocupa les funcions de l'hospitalitzat Salvador Illa- també va parlar de “fenòmens extrems” i de “canvis meteoròlogics molt virulents”. “Després d'haver patit una sequera molt llarga i continuada, hem tingut diversos episodis de pluja”, va explicar Albert Dalmau donant a entendre que la crisi climàtica podia ser una de les causes del terrible accident. Més enllà que l'acumulació de pluja potser sí que va fer col·lapsar el mur, introduir-hi aquí l'escalfament global no sembla una estratègia massa encertada.
És possible que precipitacions tant intenses com les de les comarques gironines -uns 200 litres en menys de 48 hores a mitjans gener- no es puguin explicar sense el clima canviat que ja tenim a casa nostra. Però difícilment cap estudi d'atribució -dubto que s'acabi fent- demostrarà cap relació entre la pluja caiguda a l'Alt Penedès i l'augment global de temperatura-. Barrejar naps amb cols pot servir per marcar el relat -la xarxa de Rodalies ha col·lapsat no només per la desinversió sinó per la manca de compliment de les partides pressupostades-... i per donar més ales als negacionistes que intenten estendre la idea que la crisi climàtica s'ha convertit en un argument buit. Malgrat que adaptar les infraestructures a la nova realitat és un dels grans reptes de país, no tot és culpa del canvi climàtic.
El balanç de la llevantada
La borrasca Harry, primer en forma de temporal de xaloc i després de llevantada, va deixar gruixos excepcionals de neu al Pirineu oriental, grans acumulacions de pluja i els embassaments fregant el ple.
Aquesta setmana també és notícia
La volta al món en quatre notícies
- Veronika: la primera vaca -que es demostra- que pot fer servir eines de manera autònoma. Hem subestimat la intel·ligència dels bovins? (llegit a DW).
- Un detingut com a possible responsable del megaincendi de Xile que ha provocat almenys 20 morts (llegit a La Nación).
- Els estats de la costa est intenten reimpulsar l'eòlica marina malgrat els vetos de Trump (llegit a la CNN).
- Els pingüins avancen la temporada de cria per la calor: desenes de colònies de tres espècies mostren la mateixa tendència (llegit a El País).