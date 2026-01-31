Canvi climàtic i Rodalies: solució i no problema

El canvi climàtic no va provocar l'accident mortal de Gelida ni el caos posterior. Dècades manca d'inversió, gestió centralista i antiquada, així com la separació mal resolta de l'antiga Renfe en dues empreses, són alguns dels factors que poden explicar la situació actual. Ara bé, és ben cert que la crisi climàtica impactarà de ple a les infraestructures ferroviàries -com a la resta de sectors econòmics- i que cal adaptar-les a aquesta nova realitat.
El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, va anunciar la creació d'un grup de treball per analitzar-ho. Sortosament, part de la feina ja està feta. Un informe encarregat per la Generalitat el 2021 identifica els trams més vulnerables. Aquests dies m'hi he submergit i he analitzat aquelles línies de Rodalies, FGC i AVE que a mitjan segle estaran exposats a precipitacions més intenses i abundants. El resultat no sorprèn i coincideix amb alguns dels punts crítics que, de cop, Adif ha descobert aquests dies: R1 al Maresme, R3 a Osona i al Ripollès, R4 al Vallès i el Penedès així com R11 a l'Empordà i R16 a les Terres de l'Ebre.
“El que falla és el manteniment i, si hi afegim aquest factor extern, el que cal és redoblar-ho”, m'explica l'enginyer Arnau Comajoan, membre de la PTP. En aquest sentit, caldria evitar que s'escampés el missatge que tren i crisi climàtica són incompatibles. Les línies de tren -també les més exposades- es poden adaptar. El mateix informe del 2021 mostra exemples clars com una inversió preventiva suposa la meitat o una quarta part que fer-ho de manera reactiva després de despreniments de talussos o trencament de ponts.
El Parlament ha aprovat recentment un full de ruta per reduir dràsticament les emissions -en el sector transports els pressupostos de carboni preveuen un 19% menys en cinc anys-. En aquest context, és evident que el tren -de manera coordinada amb els altres modes de transport sostenible- ha de jugar un paper protagonista, tant en l'àmbit dels viatgers com de mercaderies, per vertebrar la Catalunya del 2050. Com diria la cançó, ha de ser la solució i no el problema.
Neu i aigua a dojo
Llevantades, depressions atlàntiques i borrasques amb nom propi. En definitiva, un hivern com els d'abans i no sembla que hagi de canviar.
