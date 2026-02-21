Primer un positiu a Sant Cugat del Vallès, setmanes després dos a Molins de Rei i ara recentment a Sant Feliu de Llobregat. La zona d’alt risc ja abasta 16 municipis, entre els quals una petita part del terme de Barcelona. Què està passant amb la pesta porcina africana?
Després de setmanes d’assegurar que tot estava controlat i que la successió de nous positius responien a l’estratègia de “blindar” la malaltia al voltant del brot inicial, el Departament d’Agricultura ha hagut d’admetre que cal canviar l’estratègia i iniciar una intensificació per terra i aire de les captures (i tornar a sol·licitar ajuda a l’Estat).
Una vegada el virus va saltar l’AP-7, no ha estat possible aturar que s’expandeixi pel Baix Llobregat en direcció sud. De moment, el mal menor és que, en principi, continua confinada entre grans infraestructures i zona urbana. Si s’hagués escapat cap al nord, la situació seria crítica.
La mala notícia és que, tal com advertien els experts des de l’inici, aquesta crisi serà llarga, molt llarga. A Alemanya, per exemple, ja fa cinc anys que “conviuen” amb la pesta. Bèlgica, un exemple de com aturar el virus, van tardar dos anys. Mentrestant, venen mesos de prohibició d’accés al medi natural -com més temps passi, més difícil és que es compleixi- i de pèrdues per un sector porcí que -sense entrar en la seva sostenibilitat ambiental i social- sortirà d’aquesta crisi encara més concentrat entorn dels grans grups de l’aristocàrnia catalana.
El desgel de Groenlàndia es multiplica
Aquest 2026 s’ha parlat molt de Groenlàndia en l’àmbit geoestratègic, però no podem oblidar que el seu desgel es considera un dels punts d’inflexió de la crisi climàtica.
- Un estudi de científics catalans de la UB analitza com s’ha accelerat la fusió del gel de Groenlàndia.
- S’ha multiplicat per sis: d’una mitjana de 12,7 gigatones per dècada a les 82,4.
- Amb les mateixes condicions de circulació atmosfèrica, la producció d’aigua és un 25% superior.
Aquesta setmana també és notícia
La volta al món en quatre notícies
- Els atacs de Rússia contra les instal·lacions energètiques forcen Ucraïna a accelerar una transició energètica inesperada (llegit a YaleEnvironement 360).
- I Cuba -amb l’ajuda de la Xina- també aposta per les renovables per superar el bloqueig dels Estats Units a la importació de petroli veneçolà (llegit a The Guardian).
- Així impacta el canvi climàtic en la producció de cafè: 57 dies addicionals de calor perjudicial a l’any (llegit a Climática).
- Islàndia, entre les temperatures rècord i el temor per una futura “congelació profunda” (llegit a Euronews).