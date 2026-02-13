Pesta porcina a Catalunya: una crisi sense final

El caos de Rodalies, els temporals i les vagues del sector públic havien fet oblidar -almenys mediàticament- la crisi de la pesta porcina. Tanmateix, la confirmació aquest divendres dels dos primers positius fora de la zona d'alt risc ha suposat encendre totes les alarmes. Malgrat que el conseller Òscar Ordeig ho ha qualificat de “mal menor” -la preocupació més gran és que s'estengui cap al nord o cap a la serra de Marina”-, totes les fonts consultades per Nació adverteixen que és impossible veure per ara la llum al final del túnel.
Positius en sis municipis
El brot de pesta porcina africana -del qual se'n desconeix encara l'origen- va començar a finals de novembre amb la localització de dos senglars morts a tocar del campus de la UAB, al municipi de Cerdanyola del Vallès.
Des d'aleshores, s'han confirmat un total de 155 casos. El primer positiu a Sant Cugat del Vallès -confirmat el 20 de desembre- va obligar a augmentar la zona de baix risc. Malgrat que la majoria de casos es concentraven entre Cerdanyola i Sant Quirze, aquest divendres ha transcendit que també se n'havien trobat a Terrassa i Rubí.
Tanmateix, en la nova actualització -13 nous casos-, per primera vegada hi ha positius fora del nucli d'alt risc. Concretament, són dos senglars localitzats a la urbanització de la Rierada, al terme de Molins de Rei, però a tocar de la Floresta (Sant Cugat del Vallès). Aquest fet suposa que des d'avui mateix tant Molins com el Papiol -ambdós del Baix Llobregat- passin a tenir restriccions d'accés al medi natural.
"No ens ha sorprès"
El conseller Òscar Ordeig ha assegurat aquest divendres des de Lleida que, malgrat la gravetat de la situació, “entrava dins de les previsions”. En aquest sentit, segons han explicat fonts d'Agricultura a Nació, els dos positius es van localitzar dos quilòmetres fora del radi d'alt risc i a un total de vuit del brot inicial.
L'anunci no ha sorprès el sector. “La superpoblació és molt elevada i és un animal que es mou molt”, explica Raquel Serrat, secretària general d'Unió de Pagesos. “No només era esperable sinó que hem perdut dos mesos i mig. Estem pitjor que a l'inici de la crisi”, afegeix Vicens Enrique Tarancón, coordinador del Grup de Sanejament Porcí de Lleida. “Hi ha poca transparència. Ens van parlar de 900 senglars a la zona, se n'han analitzat 1.100 i encara van sortint positius”, lamenta Jeannine Abella, diputada de Junts i alcaldessa d’Isona i Conca Dellà.
Tots tres, en declaracions a Nació, reclamen més contundència al Departament d'Agricultura. Per la responsable del sindicat agrari, malgrat admetre que “s'està fent una bona feina de contenció”, cal augmentar la pressió cinegètica. Tarancón i Abella, per la seva banda, consideren que ja no hauria de quedar cap senglar al radi de 6 quilòmetres. “S'ha optat per una estratègia suau amb l'objectiu de no foragitar-los, però a la pràctica ja han entrat a la zona forestal de Collserola”, assegura el veterinari.
Crisi fins a finals del 2027?
El sector perd cada mes uns 63 milions d'euros, ja que té tancat el 15% del mercat exterior. Una situació que s'allargarà durant mesos, ja que no es podrà declarar Catalunya lliure de pesta porcina fins que no passi un any del darrer positiu. “I encara cal comptar uns mesos més per l'avaluació”, recorda el responsable del Grup de Sanejament Porcí.
Des d'Unió de Pagesos es reitera que les granges són segures: “Si algú ho està fent bé, són els ramaders porcins”, assegura Raquel Serrat. Tanmateix, des de Junts, la diputada Jeannine Abella adverteix que això és cert en una immensa majoria de casos, però que també hi ha poques explotacions amb “fuites de bioseguretat”. En aquest sentit, proposa que les que presentin pitjors condicions se'ls obligui a tancar i se'ls indemnitzi. “Hem de ser valents. No estem preparats per si el virus entrés a les explotacions”, avança en declaracions a Nació.
Per tot plegat, difícilment la crisi de la PPA es resoldrà abans de mitjans o finals de 2027. I tot plegat s'agreujaria encara més si es detectés un cas fora de les comarques de Barcelona, ja que les restriccions a les exportacions es multiplicarien. De moment, no hi ha llum al final del túnel.