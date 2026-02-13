Primers dos casos de pesta porcina fora de la zona d'alt risc

La crisi de la pesta porcina africana escala després de setmanes de calma. El Departament d'Agricultura ha confirmat la localització dels dos primers senglars afectats fora de la zona d'alt risc. Aquest fet, segons ha confirmat el conseller Òscar Ordeig, suposa ampliar les restriccions d'accés al medi natural a dos municipis més: Molins de Rei i el Papiol, al Baix Llobregat.
De fet, en la darrera setmana s'han detectat 13 positius més -onze dels quals en el radi de sis quilòmetres- i el nombre total ja supera els 150. Concretament, s'han trobat 155 animals morts afectats per la malaltia.
Noves tanques perimetrals
El titular d'Agricultura, en una compareixença des de Lleida, ha assegurat que malgrat la gravetat, entrava dins de les previsions. En aquest sentit, considera que és una bona notícia que en la nova zona afectada no hi hagi cap granja i que només estigui dos quilòmetres fora del radi inicial. En canvi, es manté el de 20 quilòmetres, la zona de baix risc on les restriccions són mínimes.
En aquest sentit, la troballa de dos senglars afectats a la zona del nord del Baix Llobregat provocarà que s'instal·lin noves tanques perimetrals entorn de l'N-2 i la B-23, uns elements físics que no han impedit que el virus s'hagi escapat de la zona d'alt risc dos mesos i mig després de detectar els primers animals a tocar del campus de la UAB, al municipi de Cerdanyola del Vallès.
Cal recordar que mentre es continuïn localitzen senglars positius no s'activarà el rellotge per aturar les restriccions. En el cas de l'accés al medi natural són d'uns dos mesos mentre que les limitacions a les exportacions suposen un any. En aquest sentit, el sector porcí calcula que cada mes suposa unes pèrdues de 63 milions d'euros, ja que el 15% del mercat exterior continua tancat.
Els 14 municipis d'alt risc
La troballa de dos porcs infectats per pesta porcina africana en una urbanització de Molins de Rei suposa ampliar de 12 a 14 municipis la zona d'alt risc on s'estableixen les restriccions més importants.
- Badia del Vallès (Vallès Occidental)
- Barberà del Vallès (Vallès Occidental)
- Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental)
- Montcada i Reixac (Vallès Occidental)
- Polinyà (Vallès Occidental)
- Ripollet (Vallès Occidental)
- Rubí (Vallès Occidental)
- Sabadell (Vallès Occidental)
- Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental)
- Sant Quirze del Vallès (Vallès Occidental)
- Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental)
- Terrassa (Vallès Occidental)
- Molins de Rei (Baix Llobregat)
- El Papiol (Baix Llobregat)
Aquestes són les limitacions que es mantenen de manera indefinida:
- Tancament total de l’accés al medi natural (zones boscoses, lleres de rius i rieres, prats, camps de conreu, parcs i camins fora de nucli urbà).
- Suspensió de qualsevol activitat de caça i de treballs forestals, excepte les actuacions relacionades amb l'establiment i manteniment de les franges de protecció per a la prevenció d'incendis.
- Prohibició d’alimentar senglars i qualsevol altra activitat o acció que pugui provocar l'acostament o dispersió de senglars.
- No manipular ni retirar aquells elements de contenció i de control biològic de la població de senglars que s'hagin instal·lat dins de la zona infectada.
- Si es troba un porc senglar mort o moribund, trucar al 112 o avisar al Cos d’Agents Rurals.
L'ampliació del radi d'alt risc contrasta amb el fet que fa poques setmanes es van eliminar les restriccions d'accés al medi natural als 73 municipis de la zona de baix risc -entre els quals hi havia Molins de Rei i el Papiol-. En canvi, es va ordenar el tancament nocturn de tota la serra de Collserola per evitar la propagació de la malaltia en el moment de màxim moviment dels animals.