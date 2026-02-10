Les embotelladores d'aigua van facturar 1.100 milions d'euros durant la sequera

Quan la qualitat o l'abastament d'aigua estan en entredit, augmenta el consum d'aigua embotellada. I, al llarg de la pitjor sequera de la història contemporània de Catalunya, això es va notar en el negoci de les embotelladores, que van arribar a facturar 1.154 milions d'euros en quatre anys, un 16% més que el període anterior.
Una producció a l'alça
No sempre és fàcil aclarir quina és la producció de les embotelladores a Catalunya. Si ens fixem en l'Enquesta Industrial de Productes, l'epígraf “Aigua mineral natural i aigua gasificada, sense edulcorar ni aromatitzar” va fregar el 2024 els 1,9 milions de metres cúbics, la xifra més alta de l'última dècada.
Ara bé, hi ha altres estimacions que van més enllà. Segons la Coordinadora per la Salvaguarda del Montseny, la conselleria d'Empresa ho va xifrar en 1,79 milions el 2023, quan l'estadística oficial recull 1,56 milions de metres cúbics. Ara bé, aquesta entitat assegura que només amb les empreses d'Arbúcies ja se supera aquesta quantitat.
Tot plegat, segons les dades recollides per l'Idescat, suposen un volum de negoci que la majoria d'anys ha oscil·lat entre els 225 i els 290 milions d'euros, però que en el darrer exercici disponible es va disparar fins als 350.
En general, més del 90% de la producció es queda en el mercat intern, un fet que no diferencia si l'aigua embotellada es consumeix a Catalunya o a la resta de l'Estat. Malgrat que, de mitjana, les exportacions se situen en un 7%, hi ha embotelladores de productes prèmium que superen el llindar del 10%.
Més aigua embotellada durant la sequera
Durant els quatre anys que va durar la sequera a les conques internes de Catalunya (2021-2024) es van extreure un total de 6.354 milions de metres cúbics per ser envasats i comercialitzats. Es tracta d'una xifra que suposa un increment del 12% respecte als anys anteriors, malgrat que cal tenir en compte la baixada del 2020 per la pandèmia.
També en volum de negoci la sequera no es va notar al sector: una facturació de 1.154 milions d'euros, clarament per sobre dels 990 del període 2017-2020. Les exportacions durant la crisi hídrica -quan tots els sectors tenien restriccions d'aigua- va enfilar-se a poc més de 77 milions. En aquest cas, les dades s'obtenen del Departament de Duanes de l'Agència Tributària i inclou aigües minerals i amb gas així com gel i neu.
Xavier Civit, president de l'Associació Catalana d'Envasadors d'Aigua, recorda que el seu sector va tenir les mateixes limitacions en els processos productius que la resta d'indústries. Ara bé, admet en declaracions a Nació que "la sequera no va afectar l'extracció d'aigua", una situació anàloga a la que es produeix a l'estat francès.
Una trentena d'empreses
Actualment, segons la patronal el sector està format per 28 empreses, malgrat que diverses en comparteixen la matriu. D'aquestes, la gran majoria se situa entorn del Montseny -16 són a la Selva- mentre que a les comarques gironines també n'hi ha a l'Alt Empordà, Garrotxa, Gironès i Ripollès. Fora d'aquest àmbit, hi ha deus a la Vall de Boí (Alta Ribagorça), a l'Alt Urgell, Ribera d'Ebre i Urgell.
Per municipis, destaca Arbúcies amb sis empreses -entre les quals Viladrau-, quatre a Sant Hilari Sacalm -on destaca la popular Font Vella- i quatre més a Caldes de Malavella, municipi on embotelladores com Vichy Catalán també tenen aigües termals.