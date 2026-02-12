12 de febrer de 2026

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Societat

Les imatges del pitjor temporal de vent de la dècada... a Barcelona

ARA A PORTADA

Publicat el 12 de febrer de 2026 a les 09:56
Actualitzat el 12 de febrer de 2026 a les 12:05

La borrasca Nils ha provocat ventades excepcionals a Barcelona i la regió metropolitana, castigant especialment el Barcelonès, Baix Llobregat, el Maresme i els Vallesos amb ratxes huracanades. En contrast, la situació es manté dins de la normalitat a bona part de la resta de Catalunya, tot i que l’aturada de les classes i l’activitat sanitària no ha discriminat territoris i afecta comarques on no es registren problemes. A continuació, les imatges més destacades del temporal.

Nebridi Aróztegui / Diari de Terrassa
  • Agents de la policia local de Terrassa retirant objectes de la via pública -
ACN
  • Arbre caigut sobre motos al barri de Sants de Barcelona -
Hugo Fernández
  • Els contenidors s'han tombat arreu de la ciutat de Barcelona -
Hugo Fernández
  • Caiguda d'arbres a Barcelona -
Nebridi Aróztegui / Diari de Terrassa
  • Una noia intentant caminar en plena ventada -
Hugo Fernández
  • Desenes d'arbres han caigut a Barcelona -
Juanjo Peláez / Diari de Sabadell
  • Mur caigut al barri de la Creu Alta de Sabadell -
Nebridi Aróztegui / Diari de Terrassa
  • Arbre caigut al centre de Terrassa -
Guillem Roset / ACN
  • Arbre caigut a Mataró, capital del Maresme -
Juanjo Peláez / Diari de Sabadell
  • Mur caigut al barri de la Creu Alta de Sabadell -
Nebridi Aróztegui / Diari de Terrassa
  • El vent ha arrencat una teulada d'un edifici de Terrassa -

Et pot interessar