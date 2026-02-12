La borrasca Nils ha provocat ventades excepcionals a Barcelona i la regió metropolitana, castigant especialment el Barcelonès, Baix Llobregat, el Maresme i els Vallesos amb ratxes huracanades. En contrast, la situació es manté dins de la normalitat a bona part de la resta de Catalunya, tot i que l’aturada de les classes i l’activitat sanitària no ha discriminat territoris i afecta comarques on no es registren problemes. A continuació, les imatges més destacades del temporal.
Les imatges del pitjor temporal de vent de la dècada... a Barcelona
- Agents de la policia local de Terrassa retirant objectes de la via pública -
- Nebridi Aróztegui / Diari de Terrassa
- Arbre caigut sobre motos al barri de Sants de Barcelona -
- ACN
- Els contenidors s'han tombat arreu de la ciutat de Barcelona -
- Hugo Fernández
- Caiguda d'arbres a Barcelona -
- Hugo Fernández
- Una noia intentant caminar en plena ventada -
- Nebridi Aróztegui / Diari de Terrassa
- Desenes d'arbres han caigut a Barcelona -
- Hugo Fernández
- Mur caigut al barri de la Creu Alta de Sabadell -
- Juanjo Peláez / Diari de Sabadell
- Arbre caigut al centre de Terrassa -
- Nebridi Aróztegui / Diari de Terrassa
- Arbre caigut a Mataró, capital del Maresme -
- Guillem Roset / ACN
- Mur caigut al barri de la Creu Alta de Sabadell -
- Juanjo Peláez / Diari de Sabadell
- El vent ha arrencat una teulada d'un edifici de Terrassa -
- Nebridi Aróztegui / Diari de Terrassa
