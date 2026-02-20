El temps: cap de setmana de primavera i calma per dies

Cap de setmana plàcid. Després d'un parell de setmanes marcades per les ventades, l'hivern plujós i gris d'enguany va marxant i els pròxims dies en seran un exemple. Dissabte i diumenge seran dos dies assolellats, amb poc risc de precipitació, cap avís meteorològic i temperatures agradables.
Parlant de dissabte, el sol regnarà a tot el país. El cel serà serè tot i que a primera hora hi haurà bancs de boira sobretot a la Depressió Central. Durant la tarda creixeran alguns núvols d'evolució a l'interior del quadrant nord-est. No s'espera precipitació i la temperatura màxima serà lleugerament més elevada arreu, tret de l'oest de la depressió Central on serà més baixa. Mateixa dinàmica que diumenge, on a més, la temperatura mínima pujarà. El cel estarà serè en general, tot i que fins a primeres hores del matí circularan alguns núvols alts. No s'espera precipitació i no hi ha cap avís per ventades.
Per primer cop l'any les temperatures màximes vorejaran els 20 graus al Litoral i el Prelitoral. Aquest dissabte, Barcelona començarà el dia amb uns 12 graus de mínima que s'estiraran fins als 20 a la tarda. A Girona la jornada tindrà tres graus de mínima que arribaran als 21 de màxima. A Lleida, el dia també començarà amb un valor mínim de quatre graus que pujarà fins als 16 °C de màxima. I a Tarragona, el matí arrancarà amb sis graus que creixeran fins als 20 °C a la tarda.
L'anticicló que afecta Catalunya aguantarà fins dissabte vinent, mantenint la calma meteorològica almenys fins al final de la setmana vinent. De fet, la temperatura anirà a l'alça, situant-se fins i tot per sobre de la mitjana climàtica.