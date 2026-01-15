La previsió del Meteocat: temporal amb doble episodi de pluja i neu abundant

Catalunya ha viscut fins ara una Setmana dels Barbuts molt suau i tranquil·la. La situació començarà a canviar aquest divendres, coincidint amb Sant Maure, amb un front que portarà precipitacions febles, especialment al terç oest de país. Ara bé, passaran seran generals a partir de dissabte, amb un temporal que es pot allargar fins dimarts amb un doble episodi de pluja i neu abundant, segons explica Santi Segalà, cap de Predicció del Servei Meteorològic de Catalunya.
Quin temps farà aquest divendres? On pot ploure?
La nuvolositat s'imposarà després de dies en què només la boira ha pres protagonisme el sol. Una situació que serà més evident a l'oest del país mentre que les clarianes predominaran al litoral i prelitoral. Tot plegat provocarà que mentre les mínimes pugin, les màximes es quedin més curtes amb valors que a l'interior difícilment passaran dels 10 ºC, però que a la costa encara es poden enfilar fins als 15 o 16.
Després de dies sense ni una gota, les precipitacions ja poden reaparèixer a primera hora al Pirineu i Prepirineu occidental -i també al nord de la plana de Lleida-. Seran febles i amb una cota de neu al voltant dels 1.400 metres, malgrat que a la tarda es poden estendre a la resta de la serralada amb una cota que pot baixar lleugerament.
Aquestes són les temperatures màximes i mínimes previstes segons el Meteocat pel divendres 16 de gener:
- Barcelona: mín. 9 °C / màx. 15 °C
- Girona: mín. 2 °C / màx. 15 °C
- Tarragona: mín. 4 °C / màx. 16 °C
- Lleida: mín. 0 °C / màx. 12 °C
- Tortosa: mín. 5 °C / màx. 15 °C
- Vic: mín. -2 °C / màx. 10 °C
- Tremp: mín. -3 °C / màx. 10 °C
- Olot: mín. 0 °C / màx. 13 °C
- Puigcerdà: mín. -5 °C / màx. 7 °C
- Vielha: mín. -2 °C / màx. 9 °C
Primer episodi del temporal: xalocada dissabte i diumenge
El temporal pròpiament dit arrencarà dissabte. No es tractarà d'una llevantada, sinó més aviat d'una xalocada. De fet, tal com explica Santi Segalà, els vents seran majoritàriament de sud i sud-est. El responsable del Meteocat explica què comportarà:
- Precipitació extensa i general
- Pluges que poden superar els 100 litres en 48 hores a la cara sud del Pirineu i Prepirineu occidental, nord de la Catalunya Central (Berguedà i Solsonès) i el terç sud del país
- Cota de neu: 1.400-1.600 metres
Segon episodi: llevantada a partir de dilluns
Pràcticament, no hi haurà interrupció en les pluges i a partir de la nit-matinada de diumenge a dilluns els vents passaran a ser de component est. Serà en aquest cas -si es confirma- que es podrà parlar estrictament de llevantada. Les precipitacions encara podrien ser més abundants i anar acompanyats d'onatge molt important.
- Precipitació continuarà sent extensa i general
- Acumulacions màximes -de fins a 150 litres en 48 hores- a les comarques gironines, nord-est (Osona, Ripollès i Garrotxa) així com a les Terres de l'Ebre
- Probabilitat que se superin els 100 litres en 24 hores en aquestes zones
- Cota de neu: 1.600 metres
- Acumulacions de 30-40 centímetres de neu nova al Pirineu oriental
- Temporal marítim dur, sobretot de dilluns a dimecres
Santi Segalà aclareix que aquest és l'escenari que marca el centre europeu i que és el que, a hores d'ara, consideren més probable. Ara bé, el model americà presenta una “pel·lícula diferent” on els vents deixen de ser de component est per ser de gregal. Una situació que, si es produís, portaria precipitacions menys abundants, però que mantindria el temporal marítim, especialment a la Costa Brava.
El Meteocat ha activat avisos?
Encara no. De moment, només té preavisos per acumulació de pluja -100 litres en un dia- i temporal marítim amb mar brava -onades de 4 metres- a partir del dilluns 19 de gener. En aquest sentit, el responsable de predicció del Meteocat aclareix que aquest cap de setmana, malgrat que les precipitacions seran generals i localment abundants, no s'hauria de superar el llindar d'acumulació que són 100 litres en 24 hores.