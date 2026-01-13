El temps d'aquest dimecres: punxa la Setmana dels Barbuts

La Setmana dels Barbuts -de Sant Hilari a Sant Antoni Abat- és tradicionalment la més freda de l'any. Tanmateix, de moment, punxa clarament. Per aquest dimecres 14 de gener, segons el Meteocat, s'espera que continuï l'estabilitat i la suavitat. Això sí, de cara a divendres un front pot suposar un nou canvi de temps que vagi més el cap de setmana amb una possible llevantada a l'horitzó.
Quin temps s'espera per aquest dimecres 14 de gener?
Es preveu una jornada marcada per l'estabilitat amb un cel que quedarà mig ennuvolat pel pas de bandes de núvols alts i mitjans. Malgrat la nuvolositat, el sol es deixarà veure a gran part del país, tot i que apareixerà de forma més desdibuixada a l'interior i al Pirineu. Segons el Meteocat, no s'esperen precipitacions en cap punt del país, però la boira tornarà a ser protagonista a les fondalades de la depressió Central -i també en altres comarques de l'interior- durant les primeres hores del matí.
Quines màximes i mínimes hi haurà?
Les temperatures continuaran amb la suavitat d'aquesta setmana, amb valors clarament per sobre de la mitjana climàtica per a un mes de gener, malgrat que no tan disparats com aquest dimarts. A la costa i el prelitoral l'ambient serà molt agradable al migdia, mentre que a l'interior allà on persisteixin les boires les màximes quedaran més curtes.
- Barcelona: mín. 11 °C / màx. 17 °C
- Girona: mín. 2 °C / màx. 17 °C
- Tarragona: mín. 7 °C / màx. 16 °C
- Lleida: mín. 1 °C / màx. 10 °C (més baixa si persisteix la boira)
- Tortosa: mín. 6 °C / màx. 17 °C
- Manresa: mín. 0 °C / màx. 13 °C
- La Seu d'Urgell: mín. 0 ºC / màx. 13 °C
- Ripoll: mín. 1 °C / màx. 14 °C
Plourà? Hi ha avisos activats?
La probabilitat de pluja per aquest dimecres és nul·la a tot Catalunya i la cota de neu teòrica -tampoc nevarà- se situarà per sobre dels 2.500 metres a causa de l'ambient suau.
Actualment, el Servei Meteorològic de Catalunya no té avisos actius per perill de pluja, neu o vent, tot i que cal tenir en compte:
- Visibilitat reduïda: bancs de boira localment densos a les comarques de Ponent (Segrià, Pla d’Urgell, Noguera).
- Estat de la mar: vent moderat de component sud a l'extrem nord de l'Empordà, sense arribar a nivells d'avís.
I a mitjà termini?
Els models indiquen que aquesta suavitat tèrmica s'anirà esgotant a mesura que s'apropi el cap de setmana, moment en què podria arribar un canvi de temps més significatiu amb una davallada de les temperatures. Inicialment, un front pot portar precipitacions febles de cara a dimecres -amb una cota de neu de 1.200 metres-, mentre que a partir de dissabte una configuració de llevant podria estendre la pluja. Ara bé, cal recordar que la incertesa en les previsions a més de tres dies vista és elevada i caldrà seguir si es mantenen els mapes que apunten a una possible llevantada.