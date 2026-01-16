El Meteocat activa avisos per pluja i neu a una trentena de comarques

Catalunya ja és a les portes de l'anunciat temporal. En aquest sentit, el Meteocat ha activat una àmplia bateria d'avisos per a aquest cap de setmana tant per la intensitat de pluja, l'acumulació de precipitacions i la neu a cotes altes.
En conjunt, 32 comarques tenen algun tipus d'alerta per pluja o neu, la pràctica totalitat del país excepte el pla de Lleida i punts de la Catalunya Central. A més, hi ha tres casos -Solsonès, Berguedà i Ripollès- on el Servei Meteorològic ha elevat l'alerta al nivell taronja (perill alt) per acumulacions de pluja que poden superar els 100 mm en només 24 hores, una situació que es mantindrà durant tot dissabte i part de diumenge.
Pluja: intensitat i acumulació
En el cas de la pluja, el Meteocat diferencia dos fenòmens: l'acumulació i la intensitat. Mentre que a les zones de muntanya i l'interior preocupa el volum total d'aigua recollida, a les comarques del litoral i el prelitoral l'avís se centra en la intensitat, ja que es preveuen xàfecs que podrien descarregar més de 20 mm en només 30 minuts. Aquestes pluges, a més, podran anar acompanyades localment de tempesta, fet que augmenta el risc de crescudes sobtades en rieres i barrancs.
D'altra banda, l'alta muntanya viurà un episodi de nevades importants amb avisos actius a tot el Pirineu. S'esperen gruixos superiors als 20 centímetres per sobre dels 1.400 metres, tot i que diumenge la cota podria baixar transitòriament fins als 1.000 metres en alguns punts del vessant sud del Pirineu occidental. Uns gruixos de neu nova que, sobretot al Pirineu oriental, es poden ampliar de manera molt notable a partir de dilluns a causa d'un segon capítol del temporal on els vents giraran cap a l'est i es pot produir una llevantada .
A continuació, totes les comarques amb avisos per aquest cap de setmana:
Dissabte 17 de gener
Avís per neu
Possible acumulació de 20 centímetres per sobre dels 1.400 metres. Perill: 1/6. La cota de neu en algunes valls del vessant sud del Pirineu occidental podrà baixar de forma transitòria fins als 1.000 metres. A banda, a cotes altes per sobre dels 2.000 metres es podran acumular entorn dels 30 cm de neu nova.
- Vall d'Aran
- Alta Ribagorça
- Pallars Sobirà
- Pallars Jussà
- Alt Urgell
- Cerdanya
- Solsonès
- Berguedà
- Ripollès
Avís per intensitat de pluja
Possible superació dels 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Perill 1/6. La precipitació anirà acompanyada localment de tempesta.
- Montsià
- Baix Ebre
- Terra Alta
- Ribera d'Ebre
- Priorat
- Baix Camp
- Tarragonès
- Alt Camp
- Baix Penedès
- Garraf
- Alt Penedès
- Baix Llobregat
- Vallès Occidental
- Vallès Oriental
- Maresme
- Barcelonès
- Selva
- Gironès
- Baix Empordà
Avís per acumulació de pluja
Possible acumulació de 100 litres per metre quadrat en 24 hores. Perill màxim 3/6. Al Pirineu, Prepirineu i prelitoral la precipitació més abundant s'assolirà a cotes elevades.
- Solsonès (taronja)
- Berguedà (taronja)
- Ripollès (taronja)
- Vall d'Aran
- Alta Ribagorça
- Pallars Sobirà
- Pallars Jussà
- Alt Urgell
- Cerdanya
- Garrotxa
- Osona
- Selva
- Vallès Oriental
- Maresme
- Vallès Occidental
- Anoia
- Baix Llobregat
- Alt Penedès
- Baix Penedès
- Conca de Barberà
- Alt Camp
- Baix Camp
- Tarragonès
- Priorat
Diumenge 18 de gener
Avís per neu
Possible acumulació de 20 centímetres per sobre dels 1.400 metres. Perill: 1/6.
- Vall d'Aran
- Alta Ribagorça
- Pallars Sobirà
- Pallars Jussà
- Alt Urgell
- Cerdanya
- Solsonès
- Berguedà
- Ripollès
Avís per acumulació de pluja
Possible acumulació de 100 litres per metre quadrat en 24 hores. Perill màxim 3/6. Al Pirineu, Prepirineu i prelitoral la precipitació més abundant s'assolirà a cotes elevades.
- Solsonès (taronja)
- Berguedà (taronja)
- Ripollès (taronja)
- Vall d'Aran
- Alta Ribagorça
- Pallars Sobirà
- Pallars Jussà
- Alt Urgell
- Cerdanya
- Garrotxa
- Osona
- Selva
- Vallès Oriental
- Maresme
- Vallès Occidental
- Anoia
- Baix Llobregat
- Alt Penedès
- Baix Penedès
- Conca de Barberà
- Alt Camp
- Baix Camp
- Tarragonès
- Priorat