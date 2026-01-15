Els embassaments obren comportes per preparar-se pel temporal

Catalunya afrontarà els pròxims dies un temporal de pluja i neu. La capçalera del Ter pot ser una de les zones que concentri més precipitacions. En aquest context, alguns embassaments han començat a obrir comportes per evitar que la crescuda dels rius els omplin de manera sobtada i es repeteixin inundacions com el Glòria, just ara fa sis anys.
Dispositiu preventiu de l'ACA
L’Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha activat un dispostiu preventiu davant l'arribada d'un temporal que arrencarà dissabte i es podria allargar fins a dimarts o dimecres. Amb el sistema Ter-Llobregat al 88% i el conjunt de les conques internes al 86%, l'administració hídrica ha augmentat l'alliberament d'aigua en alguns dels embassaments per guanyar capacitat de “resguard” i poder absorvir les crescudes.
El focus d’atenció principal se centra en el sistema Ter, format pels embassaments de Sau i Susqueda, que estan el 90% de la seva capacitat total. Per gestionar aquest volum, l’ACA ha ordenat multiplicar per cinc el cabal de sortida, passant de desguassar 3 m³/s a 15 m³/s. Aquesta mesura busca estabilitzar els nivells abans que les pluges a les capçaleres facin augmentar dràsticament l'aportació d'aigua cap a aquests pantans.
Una situació similar es viu a l’Alt Empordà, concretament a l’embassament de Darnius Boadella. En aquest cas, el cabal de sortida s'incrementarà fins als 2 m³/s, una xifra significativament superior als 0,3 m³/s que s’alliberaven de forma habitual fins ara. Com al Ter, es busca evitar que el pantà arribi al seu límit màxim coincidint amb el pic del temporal, garantint així una regulació segura del cabal de la Muga.
De fet, l'embassament empordanès va ser dels que més va augmentar per la llevantada de Nadal i Sant Esteve. Actualment, se situa al 85% de la capacitat, una xifra que contrasta amb la del pitjor moment de la sequera, quan unes reserves mínimes de l'11% van suposar que fos l'única zona del país que arribés a l'escenari d'emergència 2.
Al Penedès, l'embassament de Foix també ha començat a buidar-se de manera preventiva. Amb unes reserves que se situen al 82,4%, els tècnics han decidit augmentar l'alliberament d'aigua de 85 a 300 litres per segon. Tot i que es tracta de volums petits, la mesura és crucial per evitar que les pluges previstes aigües amunt provoquin un sobreeixement sobtat que provoqui inundacions com les que a l'estiu van afectar Cubelles.
L'ACA subratlla que aquestes maniobres es fan amb el criteri de “no malbaratar recursos hídrics, sinó de redistribuir els volums per garantir la seguretat ciutadana”. La resta d’embassaments de les conques internes mantenen, de moment, els cabals de sortida habituals, tot i que es manté el seguiment de les previsions meteorològiques per si calgués aplicar noves mesures d’emergència.
Evitar inundacions com el Glòria
Les maniobres preventives de l'ACA intenten evitar un episodi com el que va succeir amb el temporal Glòria, just ara fa sis anys. Aleshores, no es va buidar els embassaments del sistema Ter, i les precipitacions de fins a 400 litres per metre quadrat van provocar que superessin la capacitat màxima.
En aquest sentit, el cabal de sortida de Susqueda -que va sobreeixir- va arribar als 900 m3/s -l'ACA tot just en preveu alliberar 15- i va provocar importants inundacions aigües avall, tant a Girona com a la zona del Baix Ter. De fet, el cabal en el tram final va arribar als 1.400 m3/s.
La situació també es va repetir al Llobregat. Després de l'increment pel temporal, el cabal de sortida de la Baells es va fixar en 200 m3/s, un fet que va provocar el desbordament en diversos punts del Bages, especialment a Castellbell i el Vilar. Unió