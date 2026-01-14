Catalunya s'encamina cap a una nova llevantada

Catalunya continua en ratxa de moviment meteorològic: els episodis de pluja, neu i vent s'estan succeint aquest hivern, en unes setmanes marcades habitualment per la calma i l'estabilitat. En aquest sentit, el Meteocat comença a veure clar la possibilitat que fa dies que els mapes insinuaven: una nova llevantada. De moment, s'han activat preavisos per pluja i neu abundant així com per temporal marítim.
Segona llevantada en poques setmanes
A Catalunya la sequera, en part, s'explica per l'absència de llevantades durant anys. Es tracta de temporals provocats per vents provinents del Mediterrani molt carregats d'humitat i que deixen quantitats de pluja abundants. Una manca de temporals de llevant que es va trencar del tot aquest Nadal -localment es van acumular fins a 270 litres- i que ara es podria repetir.
En aquest sentit, el Servei Meteorològic de Catalunya comença a veure clara la possibilitat que es produeixi un nou episodi de precipitacions important entre dissabte i inicis de la setmana vinent. De fet, es tractaria de dos capítols: a principis del cap de setmana amb vents més aviat de xaloc i entre dilluns i dimarts ja plenament de llevant.
Ara bé, es tracta de previsions a massa dies vista per tal d'assegurar amb un grau de detall important quan, com i de quina manera plourà o nevarà. En aquest sentit, el Meteocat ha activat preavisos per pluges a la meitat est i nevades abundants a cotes altes -acumulacions de 100 litres en 24 hores- així com de temporal marítim dur a tota la costa, especialment la meitat nord.
Santi Segalà, responsable de Predicció del Servei Meteorològic, concreta que el plat fort seria a partir de diumenge, tot dilluns i part del dimarts. Les zones on es pot acumular més aigua és el litoral i prelitoral així com la resta de la meitat est mentre que la neu, que serà abundant al Pirineu i Prepirineu oriental, no baixarà d'una cota entre els 1.300 i els 1.600 metres.
Un front que obre la porta del canvi
Malgrat que tot apunta que la pluja no serà important fins dissabte, ja el dia abans un front obrirà la porta del canvi de temps. En aquest sentit, les precipitacions seran més aviat febles i es limitaran a l'Alt Pirineu, el Prepirineu i altres comarques del terç oest -però també de l'Empordà- amb una cota de neu que se situarà entre els 1.200 i els 1.400 metres.