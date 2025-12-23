Carla Capdevila i Abril Vila pugen al podi a la ronda 1 de les competicions federatives

El dia 30 de novembre, a la població d'El Vendrell, es va celebrar un Open dels nivells 1-2-3-4 de la Ronda 1 de les competicions federatives amb accés al Rànquing R9.
El Solsona Patí Club hi va ser-hi present amb la participació de Teia Colomés al Nivell 4 Grup A, Isona Vilana i Ona Rodríguez al Nivell 4 Grup C, Abril Llena al Nivell 3 Grup A, Abril Vila i Sara Aguila al Nivell 3 Grup B, Carla Capdevila i Àneu Falla al Nivell 3 Grup C, i les patinadores Daria Sofia Moldovan, Berta Carcellé i Mònica Badia al Nivell 2 Grup B. Aquestes patinadores van estar acompanyades durant el matí per Laia Jounou i Ivet Bonet (tècnic del SCQ), i per la tarda per la nostra entrenadora Ester Fornell.
Va començar la competició del matí per la Teia Colomés, que ho va realitzar realment bé aconseguint fregar el podi quedant en quarta posició. Al següent grup la va seguir l'Ona Rodríguez aconseguint situar-se en la onzena posició realitzant un bon programa; i al mateix nivell també hi vàrem tenir a Isona Vilana que està treballant durament aconseguint millorar notablement les puntuacions obtingudes en anteriors competicions ascendint fins a la vuitena posició.
Per la tarda va començar l'Abril Llena millorant tots els elements tècnics i aconseguint millora a nivell artístic situant-se en novena posició. Al següent grup va sortir a pista la nostra patinadora Abril Vila aconseguint realitzar un bon programa que la van fer ascendir damunt del podi fins a la tercera posició; i al mateix nivell i grup la va seguir fregant el podi la Sara Aguila que va millorar notablement les puntuacions de l'anterior competició aconseguint ser la quarta classificada. Al mateix nivell, però al grup de les patinadores més petites, hi va competir la Carla Capdevila que una vegada més va demostrar el seu bon nivell aconseguint pujar també damunt del podi com a sots campiona i de ben a prop la va seguir la nostra patinadora Àneu Falla que va fregar el podi sent la quarta classificada.
Al següent nivell, i per tancar la tarda, hi vàrem tenir a Daria Sofia Moldovan que està realitzant una gran evolució i millora aconseguint situar-se en una excel·lent sisena posició. Molt prop d'ella es va situar la Berta Carcellé que va aconseguir introduir elements de major dificultat al programa aconseguint puntuar-los i aquest fet la van per pujar fins a la desena posició. També al mateix nivell i grup hi va competir la Mònica Badia, que aquesta vegada va aconseguir realitzar un molt bon programa amb unes puntuacions molt elevades situant-se en una brillant dotzena posició.
Una vegada més les patinadores del Solsona Patí Club estan mostrant el bon treball realitzat i la gran evolució que estan tenint en uns nivells molt elevats en comparativa amb uns mesos enrere, aquest fet situa a l'entitat solsonina en unes bones posicions per tots els seus patinadors. Som una entitat que estem realitzant un molt bon treball tècnic, físic, coreogràfic i artístic aconseguint que tots els patinadors de l'entitat millorin constantment vers ells mateixos i vers a la resta d'esportistes catalans.
Moltíssimes felicitats a totes !