Núria Navarro, del Solsona Patí Club, puja al podi al Trofeu Nacional de Castilla y León

Els dies 8 i 9 de novembre, al Pavelló Municipal de Cigales (Valladolid), es va celebrar el Trofeo Nacional de Castilla-y-León de patinatge artístic on hi van participar totes aquelles patinadores que es van quedar a les portes de participar al Campionat d'Espanya. El nivell era molt alt, fins i tot tan alt que hi havia esportistes que acabaven d'arribar de Xina de participar al Campionat Mundial de la mateixa modalitat, per aquest motiu encara tenia més valor aquesta competició.
Volem destacar que totes les patinadores catalanes que hi van participar van anar amb expedició de la Selecció Catalana de la Federació Catalana de Patinatge, una selecció de les 3 millors patinadores d'alt nivell que es van quedar a les portes de participar al campionat d'Espanya, com us hem comentat abans. El Solsona Patí Club hi va estar representat per dues esportistes, l'entitat catalana amb major representació a la competició, i aquestes esportistes van ser Ares Navarro a la categoria Júnior i la seva germana Núria Navarro a la categoria Sènior. Les dues esportistes van estar acompanyades per la seva entrenadora Ester Fornell, que en un inici va ser escollida per ser el tècnic oficial de l'expedició catalana però per motius laborals va haver de renunciar a aquesta elecció. Però la nostra entrenadora es va desplaçar igualment per acompanyar a les seves esportistes en una competició amb tant i tant nivell.
L'Ares Navarro va sortir molt i molt condicionada per voler acabar temporada amb un programa molt ben realitzat però un error inesperat (que mai havia realitzat), li va deixar de sumar uns valuosos punts. Tot i així va aconseguir la millor puntuació tant tècnica com artística fins al moment perquè la resta d'elements tècnics estaven impecables, però aquest petit error li va fer finalitzar fregant el podi en un valuós quart lloc. Volem destacar que la nostra esportista ha realitzat un meravellós programa amb uns elements artístics impecables que mostren el gran treball que està duent a terme i volem encoratjar-la a seguir així per aconseguir tot allò que es proposi.
La Núria Navarro portava sense entrenar a Solsona des del setembre perquè està vivint a Viena pels seus estudis universitaris. Aquest fet l'ha dut a entrenar sola a la ciutat austríaca amb un elevat cost econòmic, perquè la Núria volia gaudir d'aquesta selecció podent realitzar una competició amb un alt nivell. I així va ser, la nostra patinadora va competir molt bé, amb una energia digna de campions mostrant un equilibri i tècnica molt ben dosificat. Aquest fet la van fer pujar fins al podi en tercera posició amb un grup d'alt nivell.
És un privilegi tenir esportistes dins l'alt nivell portant el nom de la nostra ciutat arreu i pujant-lo damunt del podi allí on van; aquest fet mostra que el patinatge artístic al Solsona Patí Club és un dels millors. Som una petita entitat amb grans patinadors i tècnics, un gran privilegi per la ciutat.
Moltíssimes felicitats Ares i Núria !