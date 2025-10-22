Ares Navarro, del Solsona Patí Club, campiona del Trofeu Castell de Palafolls

Els dies 18 i 19 de novembre, a la població de Palafolls, es va celebrar el VIII Trofeu Castell de Palafolls on el Solsona Patí Club hi va tenir el gran privilegi de tornar a ser-hi convidat però en anteriors edicions el calendari no ens ho havia permès, i aquesta vegada no vàrem dubtar en formar part daquest gran esdeveniment.
Es van reunir més de 200 patinadors vinguts darreu de Catalunya i Espanya, aconseguint un clima molt bo de tots els participants i en unes meravelloses condicions arquitectòniques dun pavelló preciós dissenyat pel mateix arquitecte que el Palau Sant Jordi.
El Solsona Patí Club es va desplaçar a competir amb els següents patinadors: Ares Navarro al Nivell 10 de la categoria Júnior (màxim nivell nacional), Clàudia García al Nivell 7, Xènia Santasusana al Nivell 5 Grup Grans, Gal·la Casafont al Nivell 5 Grup Petits, Teia Colomés al Nivell 4 Grup Grans, Ona Rodríguez i Isona Vilana al Nivell 4 Grup Petits, Sara Aguila al Nivell 3 Grup Mitjans, Carla Capdevila i Àneu Falla al Nivell 3 Grup Petits, i les patinadores més novelles Berta Carcellé i Daria-Sofia Moldovan al Nivell 2 Grup Grans. Totes les nostres esportistes van estar acompanyades per la seva entrenadora Ester Fornell.
Totes elles van saber competir molt i molt bé en uns grups d'elevadíssim nivell tècnic i artístic, on totes van millorar les puntuacions obtingudes en l'anterior competició fa just dos caps de setmana enrere, per aquest motiu estem molt contents de la progressió que totes elles estan tenint per poder preparar l'inici a competició federativa que serà en breu.
L'Ares Navarro, una vegada més, va realitzar un excel·lent programa aconseguint puntuacions molt millors que les obtingudes en anteriors competicions, aquest fet fa encoratjar per poder donar forma a aquest inici de pretemporada aconseguint ser Campiona Júnior del Trofeu Castell de Palafolls.
Clàudia Garcia Fornell va realitzar una competició amb elements bons però va tenir una caiguda que, tot i deixar-li acabar el programa, li ha provocat una lesió i estarà uns dies sense calçar-se els patins. Tot i així la Clàudia va ser tretzena a la seva categoria. Desitgem que ben aviat estiguis recuperada i puguis tornar a brillar damunt dels patins.
La Xènia Santasusana es va superar una vegada més aconseguint fer un programa amb tot el que ella sap fer, millor no ho podia realitzar. Recordant que ha pujat dos nivells i que aquest ascens és molt pronunciat, volem destacar que la Xènia va ser onzena de la seva categoria, una veritable progressió.
La Gal·la Casafont també ha pujat dos nivells i aquests nivells són molt i molt exigents, però la nostra patinadora va aconseguir realitzar un programa molt bo amb una extrema millora en tècnica i components que la van fer ser onzena també a la seva categoria.
La Teia Colomés s'estrenava a la seva pretemporada aconseguint una gran progressió després de l'ascens de nivell; va aconseguir realitzar un programa boníssim i brillar fins a la cinquena posició, molt propera en punts al podi de la seva categoria.
L'Ona Rodríguez, una vegada més i fins i tot després d'ascendir de categoria, ens va tornar a mostrar que és una esportista preparada per les competicions on sempre brilla tant tècnicament com artísticament. Aquest fet la van fer ascendir fins a fregar el podi a una boníssima sisena posició.
La Isona Vilana, que també ha ascendit de categoria, va mostrar que està treballant durament aconseguint grans millores tècniques destacant que allò que sap fer mostra que és la millor, i està evolucionant en tot allò que encara està en procés. Va aconseguir unes bones puntuacions que la van fer estar molt propera a la seva companya pujant fins la vuitena posició.
La Sara Aguila també ha pujat de nivell i una vegada més va realitzar un programa molt i molt bo amb unes puntuacions elevadíssimes, competint en un grup d'alt nivell, va aconseguir fregar el podi classificant-se en cinquena posició de la seva categoria.
La Carla Capdevila, una vegada més, va mostrar el seu treball diari després de l'ascens de categoria i destacant la seva evolució sabent que porta poc temps damunt dels patins, tot i així va aconseguir realitzar un programa boníssim amb unes elevades puntuacions que la van fer ascendir fins la desena posició en una categoria amb un elevadíssim nombre de competidors.
L'Àneu Falla, la més petita del grup i que també ha ascendit de categoria, es nota el seu treball diari millorant constantment i aquest fet la va dur a realitzar un bon programa amb unes bones puntuacions que la van fer pujar fins a la catorzena posició, doblant els punts que havia aconseguit en l'anterior competició de pretemporada.
La Berta Carcellé també ha pujat de nivell, i era la seva primera competició de pretemporada, i també volem destacar que ha estat tota la setmana lesionada, però aquest fet no li va privar mostrar la seva progressió aconseguint ser dotzena de la seva categoria.
La Daria-Sofia Moldovan fa molt poquet que està sobre els patins, ha pujat de nivell i era la seva segona competició sobre rodes, i cada vegada ho fa millor: sols cal donar-li una mica més de confiança per brillar tot el que es mereix. Va realitzar un bon programa aconseguint ascendir fins a la catorzena posició.
L'Equip Tècnic del Solsona Patí Club està molt content de la progressió de les seves esportistes i desitja seguir aquesta bona evolució per aconseguir tots els objectius que s'han proposat.
Moltes felicitats a totes !