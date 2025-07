Les germanes Núria i Ares Navarro Casafont brillen al Campionat de Catalunya de patinatge artístic

Per aconseguir plaça al Campionat de Catalunya cal competir a diferents proves que et donen lloc al rànquing RPAC i d'allí els 30 millors patinadors tenen l'oportunitat de lluitar per aconseguir plaça als campionats estatals. Aquesta temporada ha estat molt difícil tenint en compte el nou sistema d'adjudicació de punts pel rànquing.

El Solsona Patí Club hi va ser-hi present, un fet excepcional, amb dues patinadores: Ares Navarro a la categoria Júnior, i la seva germana Núria Navarro a la categoria Sènior; ambdues esportistes acompanyades per la seva entrenadora Ester Fornell.

La competició es va dur a terme a l'estadi d'atletisme cobert de Sabadell amb una pista preparada per l'ocasió on els millors esportistes estarien presents a les xarxes i a nivell televisiu per fer difusió d'aquest gran espectacle esportiu.

El dijous dia 26 de juny, just previ a la competició, la Federació Catalana de Patinatge va donar l'oportunitat a tots els esportistes que ho sol·licitessin, que es pogués provar pista en uns entrenaments extraoficials, on les nostres patinadores hi van ser presents per anar-se introduint dins de la competició unes hores abans.

Els entrenaments oficials van ser el divendres 27 de juny i l'Ares Navarro també va realitzar el seu programa curt. La nostra patinadora júnior va realitzar un programa d'elevat nivell sense errors i amb unes puntuacions altíssimes que la van fer ascendir fins a la setzena posició. El dissabte 28 de juny l'Ares va realitzar el seu programa llarg també sense errors i també amb altes puntuacions ascendint fins a la dotzena posició. Aquest fet la van fer pujar fins a la catorzena posició júnior a les portes de poder accedir al campionat nacional. Un molt bon resultat tenint en compte que és la patinadora júnior que té menys hores d'entrenament (el que ella entrena durant una setmana, les seves contrincants ho fan cada dia...), per aquest motiu hem de destacar que és un fet molt remarcat aconseguir estar dins les millors patinadores amb un elevadíssim nivell.

El dissabte 28 de juny va ser el torn del programa curt de la Núria que ho va fer d'allò més bé aconseguint situar-se en dotzena posició i aquest fet també la situava a competir al programa llarg en el penúltim grup. Un fet molt i molt important dins del patinatge artístic, perquè destaca l'elevat nivell de les patinadores del Solsona Patí Club. Quan la Núria va sortir el diumenge a competir al programa llarg ho va tornar a fer, va realitzar un gran programa ple de dificultat i aquest fet la va situar a la catorzena posició just a les portes del campionat nacional. La nostra patinadora solsonina tindrà plaça al Trofeu Ciutat de Mallorca el mes de novembre, una plaça ben merescuda gràcies al seu gran nivell i al seu esforç. Si les patinadores solsonines són les que entrenen menys hores setmanals, la Núria encara ho pot fer menys degut als seus estudis que no li permeten desplaçar-se fins a pista per entrenar, per aquest motiu volem destacar que el resultat aconseguit és d'elevat valor.

Volem felicitar a les nostres dues patinadores per el seu millor campionat fins ara, on han demostrat l'elevat nivell i la gran preparació física, mental i artística que estan duent a terme. Aquest fet les anima a encoratjar-se per lluitar per les properes competicions i lluitar per aconseguir tot el que es proposin.

Volem destacar que el Solsona Patí Club compta amb un equip tècnic d'elevat nivell on tenim a Ester Fornell com a primera entrenadora sent tècnic del màxim nivell nacional amb experiència internacional, sent també la fisioterapeuta de la Selecció Espanyola; també comptem amb Anna Badia com a tècnic i com a preparadora física amb gran experiència dins del món del patinatge artístic del màxim nivell; aquesta temporada també ha començat amb nosaltres Arian Marsinyach com a preparadora artística donant les bases de dansa i expressivitat necessàries per les nostres patinadores amb gran experiència dins del món del patinatge artístic (a part de ser la germana del expatinador i entrenador internacional medallista mundial: Pere Marsinyach); també hem comptat amb la patinadora medallista mundial i coreògrafa d'alt nivell: Natalia Baldizzione, vinguda des de Màlaga, i seguirem comptant amb ella per tot el que calgui, un gran privilegi; tampoc volem oblidar-nos de la nostra tècnic i esportista Núria Navarro i de totes les col·laboracions externes que hem tingut, perquè sense ells l'engranatge de la nostra entitat no aniria tant rodada. Volem fer públic l'elevat nivell que tenen tots els nostres tècnics i aquest fet dóna molts bons resultats a tots els patinadors del Solsona Patí Club, aquest és un fet del tot increïble quan parlem d'una ciutat amb tants problemes de comunicació i tant distanciada de tot.

Us animem a que vingueu a veure els nostres entrenaments perquè són dignes d'un espectacle sense precedents a la ciutat de Solsona, on tots els nostres patinadors brillen en cada element que realitzen i cada dia evolucionen a passes agegantades.

Sols ens queda dir: Enhorabona Núria i Ares !