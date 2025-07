Més de quaranta infants i joves gaudeixen del bàsquet als campus del CB Solsona

Durant quatre setmanes de juliol, 42 infants i joves han gaudit intensament del bàsquet al pavelló poliesportiu solsoní amb el 21è Minicampus i el 1r Tecnicampus del CB Solsona. La calor no ha estat un impediment per aprofitar els vespres per a familiaritzar-se amb l'esport de la cistella, jugar i millorar-ne o perfeccionar-ne la tècnica en sessions diàries dinamitzades i conduïdes per una quinzena d'entrenadors i entrenadores del club.

El balanç del primer Tecnicampus, pensat per donar continuïtat a l'oferta formativa i lúdica per als jugadors i jugadores infantils i cadets (2010-2013), fa garantir una segona edició l'estiu vinent. Dotze nens i nenes han perfeccionat els fonaments i detalls tècnics, han aprofundit en els moviments i han assolit millores a nivell motriu en una opció que els ha permès prosseguir el seu aprenentatge del bàsquet.

TecniCampus del CB Solsona

Lluís Closa

Al seu costat, trenta infants nascuts entre el 2014 i el 2021, tant jugadors del club com aficionats a aquest esport i d'altres que s'hi apropaven per primera vegada, han combinat jocs amb exercicis més exigents. Cada dia s'ha enfocat l'entrenament en un aspecte concret del bàsquet, com el bot la passada, el tir i la defensa. La dinàmica del Minicampus ha consistit en un treball conjunt, per començar, seguit d'una part més específica per edats i nivells, per acabar amb una proposta individuals més competitiva.

La col·laboració de la llibreria Tres Punts, Cal John, Camps, Cal Jaumet, Fruits Taribó, Tàndem i el Cine París ha permès sortejar nombrosos premis cada setmana, entre berenars, material esportiu, un val per gastar en llibres o material de papereria, entrades per al cinema i coques. Igualment, el Club Bàsquet Solsona ha obsequiat tots els participants amb una samarreta i ha repartit una trentena de medalles i un diploma a cada infant del Minicampus. Aquestes activitats d'estiu també tenen el suport de l'ajuntament de Solsona, la Diputació de Lleida i el Consell Comarcal del Solsonès.

El 14 de setembre, Torneig 3x3

Aquests dies, el Club Bàsquet Solsona centra els seus esforços a preparar la temporada vinent i a organitzar el 31è Torneig 3x3 de bàsquet, que se celebrarà el 14 de setembre a la plaça del Camp. Les inscripcions, precisament, s'han obert aquesta setmana a l'enllaç https://tuit.cat/xo5V4. A la festa anual del bàsquet al carrer, s'hi podrà participar en equips dentre tres i sis integrants en les categories mini (8-11 anys), júnior (12-16 anys) i sènior (a partir de 16).