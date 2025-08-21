Cap de setmana de Festa Major al Port del Comte (La Coma i la Pedra)

Programa d’actes
Concurs de fotografia
Les fotografies es podran entregar durant tot el cap de setmana a l’adreça de correu electrònic riera@fotografiariera.com. Termini per enviar les fotografies: diumenge 24 a les 10 h.
TEMÀTICA: Flora, fauna i animals de companyia del Port
Dijous, 21 d’agost
– A les 17 h, portes obertes per a entrenaments pel torneig de ping-pong. Lloc: sala de pícnic de l’Hotel Port1730
Divendres, 22 d’agost
– A les 10 h, xocolatada popular (cal portar got). Tot seguit, mural de la Festa Major i jocs de bombolles. – De 16 a 19 h, tubbies.
– De 17 a 20 h, inflables (toro mecànic, escombradora, rocòdrom)
– A les 20 h, festa de l’escuma
– A les 20.25 h, Entrega bossa de xuxes
A les 20.30 h, actuació del Mag Caru, i sopar. Lloc: Refugi Bages. Reserves al 680 181 311. Sopar d’entrepans
– De 22 a 23.15 h, concert de Rock amb el grup d’Adrià Llonch. Lloc: davant el restaurant L’Avet
Dissabte, 23 d’agost
– A les 7.45 h, inscripcions per la caminada popular. Lloc: aparcament del Sucre
– A les 8 h, Caminada popular. Sortida i arribada a l’aparcament del Sucre
– A les 10 h, inscripcions per la baixada de formatges. Lloc: l’entrada de dalt del Golf
– De 10 a 12.30 h, jocs de cucanya per a totes les edats. Passejades a cavall a càrrec d’Hípica Cap de Costa.
Entrega de les làmines del concurs de dibuix. Lloc: Hotel Golf-Natura. Les làmines es penjaran a la sala dejocs de l’Hotel L’Avet el diumenge 24 d’agost7
– A les 11.30 h, baixada de formatges. Lloc: Hotel Golf-Natura
– A les 12.30 h, entrega de premis de la baixada de formatges
– De 17 a 17.45 h. Recollida de cartrons de bingo. Lloc: terrassa de l’Hotel Port1730
– A les 18 h, bingo d’adults i infants. Lloc: terrassa de l’Hotel Port1730. Hi haurà servei de begudes. Calencarregar el cartró i reservar taula per WhatsApp al 661 203 939.
– De 20 a 1 h, sopar d’hamburgueses i música amb el DJ Luis de Frutos. Venda de tiquets per hamburguesesal quiosc de l’Hotel Port1730 fins el 19 d’agost
Diumenge, 24 d’agost
– A les 8 h, ruta de BTT, amb sortida a l’aparcament de l’Estivella. Dos itineraris de diferent dificultat. Més detalls en una programació a part
– De 9 a 9.45 h. Inscripcions pel Torneig d’escacs- Lloc: Chill out de l’Hotel L’Avet
– A les 10 h, torneig d’escacs.
– A les 10 h, III Trobada d’artesans i mercat de segona mà. Lloc: Carrer dels Cavalls
– A les 10 h, I Trobada de cotxes i motos clàssics. Lloc: Carrer de l’Avet
– A les 11 h, Masterclass de zumba amb Su Masagué. Lloc: esplanada davant de l’Hotel L’Avet
– A les 11 h, Pintacares
– A les 13 h, entrega de premis del concurs de fotografia
– A les 13 h, entrega de premis del dibuix infantil. Lloc: sala de jocs de l’Hotel L’Avet
– A les 14 h, fideuà popular. Fideuà, postre, aigua i copa de vi. Preu: 8,50 €. Reserva de tiquets perWhatsApp al 696 480 641. Recollida de tiquets els dies 20 i 21 d’agost de 18 a 20 h. Cal portar-se taula,cadires i coberts.
– A les 17 h, sorteig de la llumineta de Festa Major 2025
– A les 17.15 h, ball de fi de festa amb Acústica la Zarigüella