Ardèvol viu aquest cap de setmana la seva Festa Major

El nucli d'Ardèvol a Pinós celebra la seva Festa Major aquest cap de setmana 22, 23 i 24 d'Agost 2025 \r\n\r\nPrograma d'actes \r\n\r\nDivendres 22\r\n\r\n\r\n\t18:00/Jocs gegants fora el local\r\n\t18:00/Torneig de voleibol a la pista\r\n\t21:00/Sopar de germanor a la plaça. A continuació Bingo musical i trencar l'olla \r\n\r\n\r\nDissabte 23 \r\n\r\n\r\n\t08:00/Futbol Casats - Solters a la pista poliesportiva\r\n\t11:00/Inflables a la pista \r\n\t17:00/Holi Party + Festa d'escuma a la plaça major Coca amb xocolata de presa, síndria i meló en acabar \r\n\t21:00/Sopar de Festa Major. A continuació: Show de l'Equip B \r\n\r\n\r\nDiumenge 24 \r\n\r\n\r\n\t10:45/Missa solemne\r\n\t11:30/Ballada de sardanes a la Plaça Major\r\n\t19:30/Ball de Festa Major amb el Marc Anglarill. Hi haurà servei de bar, entrepans de pernil o de formatge \r\n\r\n\r\nOrganitza: Centre Cultural d'Ardèvol \r\n\r\nLa comissió de festes es reserva el dret d'alterar el present programa. En cas de pluja els actes queden anul.lats. \r\n\r\n \r\n\r\nArdèvol\r\n\r\nArdèvol és un poble on la major part de la població (114 habitants) viu dispersa en masies i es troba situat a la part sud de la comarca del Solsonès, al peu de la serra de Pinós, molt a prop del Centre Geogràfic de Catalunya (situat al Santuari de Pinós).\r\n\r\nDel nucli destaca l'església parroquial de Santa Maria d'Ardèvol i la torre de guaita rectangular de l'antic castell, probablement anterior al segle XI, que va estar revestida per una torre cilíndrica que es va esfondrar l'any 1932.\r\n\r\nAl poble d'Ardèvol hi ha un centre públic d'ensenyament primari, una pista poliesportiva i un Centre Cultural, el qual organitza les diferents festes locals.\r\n