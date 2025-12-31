Els patges reials passen per Pinell de Solsonès

Com cada any, els Patges Reials, han fet parada a la Vila Closa de Sant Climenç on els esperaven petits i grans per entrega de les cartes adreçades a Ses Majestats Els Reis d’Orient.\r\n\r\nA l’espera de l’arribada dels Patges, hi va haver una cantada de nadales pel poble de Sant Climenç que va fer passar l’estona més agradable. A l’arribada, els Patges van agrair la bona rebuda i van donar bons consells a seguir pels presents. La mainada va fer entrega de les cartes amb la il·lusió que es fessin realitat els seus desitjos.\r\n\r\nL’acte es va acabar amb un sopar popular, tertúlia i xerinola entre els veïns/es del municipi. \r\n