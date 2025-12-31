31 de desembre de 2025

ara mateix

10:30

ara mateix

Societat

Els patges reials passen per Pinell de Solsonès

Han fet parada a la Vila Closa de Sant Climenç

  • Patges a Pinell de Solsonès
Publicat el 31 de desembre de 2025 a les 08:07

Com cada any, els Patges Reials, han fet parada a la Vila Closa de Sant Climenç on els esperaven petits i grans per entrega de les cartes adreçades a Ses Majestats Els Reis d’Orient.

A l’espera de l’arribada dels Patges, hi va haver una cantada de nadales pel poble de Sant Climenç que va fer passar l’estona més agradable. A l’arribada, els Patges van agrair la bona rebuda i van donar bons consells a seguir pels presents. La mainada va fer entrega de les cartes amb la il·lusió que es fessin realitat els seus desitjos.

L’acte es va acabar amb un sopar popular, tertúlia i xerinola entre els veïns/es del municipi.  

