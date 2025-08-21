Solsona celebra la Festa de l'Aplec de Sant Bernat

Un any més, Solsona renovarà la seva devoció a Sant Bernat, i ho farà a la capelleta dedicada a aquest sant, ubicada al les afores del municipi, a la partida del Vinyet que porta el seu nom.
Els actes començaran el fissabte, 23 d’agost a les 21 h, amb un sopar popular de veïns.
La celebració central serà el diumenge, 24 d’agost de 2025 a les 12.30 h, amb la missa i la benedicció del terme. En sortir, coca i barreja per a tothom. I a la tarda, a les 19 h, gran ball amenitzat pel grup Crystal.
Sobre la capella de Sant Bernat
La Capella de Sant Bernat és un edifici que forma part de l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic Català de la ciutat de Solsona (Solsonès).
Altitud: 709 m
Ubicació geogràfica: Cal Llarg (Solsonès) Carretera LV-3005, km 26. 41° 58′ 47″ N, 1° 30′ 14″ E
Bé cultural d'interès local
Descripció
Es tracta d'una petita capella d'estil neoclàssic rural. Orientada nord-sud. La porta d'entrada es troba a la cara sud, és rectangular amb una llinda de pedra que porta dues dades: 1736 i 1865; damunt de la porta hi ha un petit rosetó. L'interior està arrebossat, hi ha una sola nau i a l'altar major, la imatge de Sant Bernat, patró de la capella. Davant de la porta hi ha un porxo amb sostre de bigues. L'edifici és de planta rectangular i amb teulada a dues vessants. Construcció: parament de carreus irregulars en filades.
Notícies històriques
Aquesta capella dona nom a una de les quatre partides en què es divideix la zona immediata dels voltants de Solsona, anomenada el vinyet, per haver estat destinada al conreu de la vinya fins a finals del segle xix.