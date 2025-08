El CB Solsona obre les inscripcions de la 31a edició del 3x3, la festa del bàsquet al carrer

El bàsquet solsoní tornarà al carrer el 14 de setembre per celebrar la trenta-unena edició del Torneig 3x3. Com sempre, les pistes s'instal·laran a la plaça del Camp, obertes als amants de l'esport de la cistella tant locals com de fora. Després de l'èxit de l'estiu passat, a més, la convocatòria creix en patrocinadors i amb nous serveis per fer més atractiva la jornada. El CB Solsona n'ha obert les inscripcions en línia.

Es pot participar al tradicional torneig estiuenc en les categories mini (8-11 anys, amb cistella petita), júnior (12-16) i sènior (a partir de 16) en equips d'entre tres i sis integrants. La cita també constarà d'un concurs de triples. Les inscripcions es cursen aquí: https://forms.gle/YWBuvZoDB5HcxPvy6. L'any passat aquesta prova va reunir fins a 115 jugadors i jugadores inscrits en 27 equips.

Organitzat pel Club Bàsquet Solsona amb el suport de jugadors de l'entitat, el 3x3 de Solsona és concebut com un esdeveniment que va més enllà d'un torneig esportiu. Es tracta d'una festa popular i oberta a totes les persones aficionades al bàsquet. Treure l'esport al carrer, acostar-lo a la població, generar moviment social, atraure visitants i crear vincles entre aficionats, veïns i participants són els objectius d'aquesta iniciativa arrelada al calendari estival solsoní amb un impacte positiu per a la ciutat.

Tal com destaca Oriol Rodríguez, un dels organitzadors, «per als jugadors i jugadores del club, el 3x3 és una ocasió única per compartir la nostra passió amb la comunitat i sentir el suport de tot un poble». Igualment, per a la ciutadania que hi pren part, «és una invitació a viure el bàsquet d'una manera propera, lliure i festiva». Rodríguez també en subratlla la funció cohesionadora: «És una jornada en què grans i petits conviuen i es relacionen a través de l'esport. És un espai sense diferències, en què tothom juga amb tothom i la diversió va de bracet amb l'esperit d'equip i el respecte».

Una trentena de patrocinadors

L'organització promet una edició carregada de sorpreses i novetats. Hi participen fins a 27 patrocinadors, la xifra més alta fins ara, fet que permetrà obsequiar tots els participants amb regals atractius i variats -cada espònsor aporta un detall com a mostra de suport a l'esport local i al torneig. A més, durant tot el dia hi haurà el servei d'una foodtruck, que oferirà menjar i beguda a jugadors, acompanyants i públic assistent i contribuirà, així, a engruixir l'ambient festiu de la jornada.

El CB Solsona anima tothom a jugar, animar i gaudir del bàsquet al carrer a la capital del Solsonès el proper 14 de setembre.