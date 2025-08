El nou Pla Local d'Habitatge

Per fer front als problemes d'habitatge de la ciutat, l'Ajuntament de Solsona ha impulsat la redacció d'un Pla Local d'Habitatge. Aquest document fa un anàlisi de la situació i estableix estratègies i propostes per planificar les polítiques públiques d'habitatge. És l'eina, doncs, que permet accedir a recursos i finançament de la Generalitat en matèria d'habitatge.

El Pla havia de ser aprovat al darrer Ple, però finalment es retirà de l'ordre del dia quan, des del govern, es va veure que el document presentat seguia contenint errors ja detectats anteriorment i que ja s’haurien d'haver esmenat. Això va comportar crítiques per part dels grups de l'oposició.

Des de la Regidoria d'Habitatge assumim que el document, el·laborat per una empresa externa, contenia errors en algunes dades de la diagnosi. Aprovar el Pla d'Habitatge és urgent per tal d'accedir a fonts de finançament fonamentals per la ciutat. Però aquesta urgència no justifica els errors, que d'altra banda els grups a l'oposició van preferir silenciar i esperar a fer-los públics en un article i en el ple, enlloc d'explicar-los mitjançant trucada o trobada amb la regidora. Ens disculpem i us fem saber que ja estem treballant per esmenar-los.

Des de la Regidoria d'Habitatge portem dos anys treballant amb totes les eines que tenim a l'abast per afrontar la problemàtica de l'habitatge a Solsona. Així, el Pla recull polítiques que ja s'han desenvolupat, com ara la regulació de pisos turístics, ajudes a la rehabilitació o incentius pel lloguer d'habitatges buits. Però també incorpora propostes sorgides de la Taula d'Habitatge, on van participar diverses entitats i persones interessades en la matèria i on els grups polítics hi estaven convidats.

Si bé assumim els errors, lamentem que els grups de l'oposició els utilitzin per fer només soroll i rebombori estètic, i més quan durant el procés d'elaboració no han suggerit cap proposta. Creiem que els objectius i les accions que marca el Pla d'Habitatge continuent sent importants i vàlides i haurien de ser les que centressin el debat polític.

Pilar Viladrich - Regidora d'Habitatge de l'Ajuntament de Solsona.