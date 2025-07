Quedaran només nenes al planeta?

Sembla que la patriarcal obsessió injustificada per l'hereu mascle comença a passar a la història. Tenir una filla, ja no és un segon premi. Ara, en alguns països, es com si t'hagués tocat la grossa.

A la consulta d'alguns ginecòlegs sembla que, quan es confirma el sexe femení, moltes parelles estan més contentes.

Fa pocs dies, la secció «Criatures» del diari ARA, ens informava que hi ha més famílies que prefereixen tenir nenes en lloc de nens. Sense llegir massa, només intuïtivament, ja es veu clar, oi? Però fem-ho.

Segons The Economist, l'excés anual de naixements masculins ha caigut del 1,7 milions l'any 2000 a uns 200.000 el 2025. Això indica un retorn a la proporció natural de naixements: 105 nois per cada 100 noies.

A la Xina, des de 1979, amb la política del fill únic de Deng Xiaoping, es va agreujar terriblement la discriminació de les nenes. Es practicaven molts avortaments selectius i se les ofegava, se'ls negava l'alimentació bàsica o l'assistència mèdica... Les estadístiques oficials parlen d'entre 30 i 40 milions de nenes «desaparegudes» entre 1980 i 2010.

A l'Índia, a més de pràctiques similars a la Xina, s'hi havia d'afegir (i encara persisteix en alguns sectors) la tradició de la dot a la família del marit. Els nens eren vistos com una inversió i les nenes com un possible endeutament.

A ambdós països s'estan aplicant polítiques per revertir aquestes immoralitats. Amb dues dècades, es calcula que més de 15 milions de nenes han estat «salvades».

Una enquesta actual feta a 44 països i amb uns 45.000 participants, entre l’octubre de 2024 i el febrer de 2025 mostra que al 65 % de la població mundial li és indiferent el sexe del nadó. Però a Corea del Sud, el 55 % ja prefereix nenes. A Espanya, el 26 % de les famílies també s’inclina per una filla. I fins i tot a Bangla Desh, ja hi ha un 23 % que vota per elles.

I per què està passant? Sembla que els pares són conscients que, quan siguin vellets i hagin d’anar a l’ambulatori, qui els hi portarà serà la filla (tan ocupada o més que el fill que diu que té massa feina per fer-ho). A les escoles, les estadístiques diuen que les noies són millors en lectura i control emocional. A més, saben abraçar més i són més dolces. Elles també són metgesses, enginyeres o líders de startups i paguen molt bé les seves factures. Tanmateix elles segueixen cobrant menys i segueixen morint per ser dones.

Ara, els kits d'inseminació casolana per a dones són una opció cada vegada més popular per a parelles lesbianes o dones soles. I saben que si s'inseminen uns dies abans de l'ovulació augmenten les opcions de tenir una nena.

Podria arribar a ser que ells ja no fossin tan útils? Passarem del patriarcat al matriarcat?

I és que si mai arribés el matriarcat, no caldria desbancar el patriarcat. Aquest, poc a poc, s'haurà retirat conscient de les mancances que han portat la població mundial a preferir nenes. El patriarcat potser no marxar del tot però ells hauran reculat.