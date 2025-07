Gegantes que es fan petons

A 2025, quan la meva neta té un conte que explica les similituds entre nenes i nens tot proclamant que el més important és com un se sent per no excloure ningú i per ser més inclusiu, el cartell de la Festa Major de Sant Pere de Ribes no pot escandalitzar.

L'entitat cultural i esportiva GER, de Sant Pere de Ribes, amb més de cinquanta anys de trajectòria, ha mostrat sempre un clar compromís amb la inclusió, l'activisme i la cultura de base, tot promovent la diversitat i normalitzant l'amor entre iguals. En aquesta línia, el cartell d'enguany, de la ribetana Berta Longás Millán, mostra les dues gegantes de la localitat, la Paula i la Marina, fent-se un petó.

Us penseu que estan enganxades per la boca? Ni de bon tros! El petó de l'una sembla reposar sobre la galta de l'altra. Com ens explica la mateixa autora, i recolzada per la GER i altres entitats, la imatge representa «una escena d'afecte i normalitat».

Què fa mal en realitat: l'afecte o la intolerància? Perquè el cartell ha escandalitzat molt.

Quin perfil solen tenir les persones que s'escandalitzen tant i per tot? Doncs són persones amb baixa tolerància a la diferència, són moralment molt rígides, tendeixen a un control social que ningú no els ha encarregat, volen que tothom es regeixi per les seves normes, tenen per costum reaccionar emocionalment sense reflexionar ni contrastar informació, la seva indignació explota automàticament, solen projectar les seves inseguretats posant de manifest que allò que els molesta té més a veure amb ells mateixos que en el fet en si...

Qui vol tenir un perfil psicològic així i quedar socialment pitjor que dues gegantes fent-se un petó?

Per exemple: el Partit Popular de Vilafranca, que s'ha pres la molèstia d'opinar sobre el cartell de la festa major d'una entitat d'un altre municipi.

A més, un individu ha amenaçat l'autora del cartell per haver dibuixat una «immoralitat que crea confusió d'identitat i gènere al tendre cervell dels infants». I l'home, un home és clar, no descarta emprendre accions legals contra Longàs perquè el cartell «atempta contra la dignitat de les parelles heterosexuals».

Com li ha respost l'autora «el que confon les criatures és ensenyar-los que hi ha afectes que no valen».

El que seria del tot perniciós per a les criatures seria aprendre la intolerància d'aquests policies de la moral amb vocació de divinitat. Les criatures han d'aprendre a estimar en totes les seves variants. Tothom mereix ser estimat i estimar.

En canvi, ser intolerant, escriure missatges homòfobs i amenaçar amb denúncies són horribles aprenentatges.

Per què aquests escandalitzats perpetus no es queixen dels que martiritzen toros o de l'abús de l'alcohol? Ai, no se n'han recordat perquè ambdues opcions els semblen bones. Matar animals per diversió o beure en excés és terrible; estimar és digne de ser elogiat, admirat o imitat.

I és que si un petó entre dues gegantes fa trontollar la moral local, el que calen són teràpies de tolerància urgent i menys testosterona cultural.