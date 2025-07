Un vehicle integral de documentació expedirà el DNI i el passaport a Solsona

A partir d’aquest estiu, l’expedició i renovació del DNI i el passaport a Solsona es farà per mitjà d’un vehicle integral de documentació de la Policia Nacional, que s’instal·larà a la plaça de l’U d’Octubre. El principal avantatge del nou sistema és que els documents s’entregaran al moment i no es requeriran dos dies per fer el tràmit. La primera visita de la nova unitat mòbil serà el 18 d’agost a partir de les deu del matí.

El vehicle integral de documentació de la Policia Nacional, a més, permetrà expedir el passaport a Solsona. Aquest divendres, primer d’agost, l’Ajuntament de Solsona obrirà la llista per al dia 18. Es pot fer la reserva presencialment a l’OAC, trucant al telèfon 973480050, o bé enviant un correu electrònic a ajuntament@ajsolsona.cat.

A partir d’ara, s’ofereixen un total de 25 places, però es preveu que augmenti la freqüència de visites de la unitat mòbil al llarg de l’any.

La ciutadania que necessiti renovar el DNI o el passaport ha de dur una foto de carnet actualitzada, la documentació caducada i, en cas de canvi d’adreça o de nom, cal dur el certificat d’empadronament o la partida de naixement.

També s’ha de fer el pagament en efectiu dels documents expedits: 12 euros per al DNI i 30 per al passaport.