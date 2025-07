Territori de Masies parla de cultura, memòria popular i Guerra Civil a la 13ena Diada al Miracle

Un any més, la festa major del Miracle és el marc on es desenvolupa una nova edició de la Diada de Territori de Masies. Aquesta entrega tindrà com a eix transversal la cultura, la memòria popular i la Guerra Civil. Recuperant el format d’altres edicions, la Diada comptarà amb actes el divendres 1 d’agost al vespre i també el dissabte al matí fins al migdia, com és habitual. Així com un primer acte el dijous 31 de juliol a Solsona relacionat amb el cicle de cultura crítica de l’Actua.

La prèvia començarà el dijous amb la projecció del documental ‘No s’apaguen les estreles’ del Xavi Sarrià, David Segarra i Víctor Serna al Cine París de Solsona a les 20h del vespre i amb col·loqui posterior. El documental és un viatge de nord a sud pel País Valencià, de la costa a l’interior, per recuperar la memòria i les arrels, un recorregut que parla de pobles, cultures i realitats que part de la societat actual desconeix a través de deu històries intergeneracionals que viuen sense oblidar les arrels. L’entrada és gratuïta.

El divendres 1 d’agost començarà a les 18h amb la presentació del llibre ‘’Quedar-se al tros’’ de la Júlia Viejobueno Cavallé que conversarà amb la Roser Vernet, filòloga i activista social i cultural catalana. Posteriorment a les 19h començarà una taula rodona sobre cultura, pagesia i defensa de la terra amb la Roser Vernet, la Júlia Viejobueno, l’Arnau Vilaseca i la Marta Lloret Nicolau. La jornada de divendres finalitzarà amb el concert de la Xiomara Abello i un sopar de tapes a càrrec de Territori de Masies i la Cabana Moristó, el preu serà de 25€ pel públic general i 22€ per les sòcies.

La jornada ja habitual de dissabte 2 d’agost començarà a les 9h del matí amb una ruta de fotografia del paisatge pels entorns del Miracle. Serà a càrrec del Jordi Joaquin, fotògraf i veí de Llobera. Durant la ruta s’aprendrà a fotografia paisatge des de càmeres fotogràfiques o mòbils. A 2/4 d’11 començarà la part històrica amb el Joan Montraveta, editor i estudiós veí de Riner, ens explicarà les memòries de la Guerra Civil Espanyola al Miracle, concretament de l’hospital de tuberculosos. La Diada acabarà a les 12h amb el tast de productes de Territori de Masies.

Cartell de la Diada



El preu de la Diada de dissabte és de 15 euros pel públic general i 12 euros per les sòcies, la ruta i descoberta són 5 euros pel públic general i 4 euros per les sòcies, el tast degustació de dissabte només 12 euros pel públic general i 10 euros per les sòcies. També hi ha l’opció de comprar conjuntament les entrades de divendres i dissabte que són 35 euros pel públic general i 30 euros per les sòcies de Territori de Masies.

Les entrades es poden adquirir a entradessolsones.com. Per a més informació podeu contactar a informacio@territoridemasies.cat o al telèfon 693 05 44 37.

La iniciativa té el suport del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, el Departament d’Igualtat i Feminismes, l’Institut d’Estudis Ilerdencs, la Diputació de Lleida i el Consell Comarcal del Solsonès. A més, Territori de Masies disposa del segell de la Venda de Proximitat. En aquest sentit, segons el Decret 24/2013, la venda de proximitat està regulada i permet identificar la pagesia catalana que ven els seus producte